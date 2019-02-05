2019-02-05T08:41:41+03:00
Фотоконкурсы

Стартовал конкурс ко Дню Защитника Отечества «Мой папа самый-самый»

Творческий конкурс рисунков проводят Алтайский филиал Почты России совместно с «Комсомольской правдой»
Иван ОЛЕКСЮК
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Конкурс рисунковКонкурс рисунков
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Алтайский филиал Почты России совместно с «Комсомольской правдой» на Алтае» объявляют о старте творческого конкурса рисунков ко Дню Защитника Отечества - "Мой папа, самый-самый!"

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 12 лет. Чтобы принять участие в конкурсе, детям предлагалось нарисовать своего папу, сфотографироваться с работой и выставить ее в инстаграме с хештехом #ПочтаРоссии, и #КомсомольскаяправданаАлтае.

Следующий этап конкурса – голосование на сайте «КП». Оно проходит с 5 по 17 февраля. По итогам конкурса оргкомитет выберет трех победителей, которые получат ценные подарки от Почты России и редакции.

Главный приз – поздравление с 23 февраля в эфире радио «Комсомольская правда»!

Награждение победителей состоится 19 февраля в конференц-зале Сибирской медиагруппы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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