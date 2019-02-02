Новый год по китайскому календарю 2019: как встретить и что он принесет

Приближается еще один новый год - китайский. В ночь с 5 на 6 февраля идет второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. В Луне приплывет сверкающая желтая свинья. Несмотря на то, что все говорили о ней уже на первое января, только теперь собака уступает "пятачкам" свое место.

В преддверии экзотичного праздника можно вспомнить традиции китайцев и украсить свой дом красными фонариками, узорами из красной бумаги с новогодними пожеланиями. Считается, что красный цвет приносит удачу и отгоняет злых духов. Можете одеть что-нибудь красное тоже для удачи. Перед Новым годом постарайтесь сделать тщательную уборку, выбросить ненужные вещи, хлам. Этим вы впустите в свое жилище что-то новое, как свежий ветер хороших перемен.

Да, да, в этом году вам понадобится встряхнуться и потрудиться. Свинья не любит ленивых, но принесет удачу трудолюбивым и воодушевленным. Да и денег им подбросит. Может подарить и творческий подъем.

Говорят еще, что в этом году нужно быть готовым к переосмыслению ценностей, собственных установок и взглядов.

Новолуние Нового года приоткроет дверь во Вселенную

- Новый год по китайскому календарю наступает в новолуние 5 февраля в 04:03 по местному времени. Остался позади непростой период январского коридора затмений, и в это новолуние можно начинать год с чистого листа, загадывая желания, прописывая цели, планируя события наступившего года Земляного Кабана. Его хозяин замыкает зодиакальный цикл восточного гороскопа и обещает спокойный размеренный год, наполненный добротой, семейными ценностями и трудолюбием, а мелкие неурядицы и проблемы легко решаются, если подойти к их разрешению с долей юмора и позитивного настроя, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

С астрологической точки зрения, это новолуние пройдет под знаком Водолея, а значит, приоткроет дверь во Вселенную с её многочисленными сюрпризами, непредсказуемыми событиями и гениальными идеями. Это время свободы, неординарности, озарений, возможности ухватить птицу счастья за хвост. Новолуние Нового года задает тон не только лунному месяцу, но и всему годовому периоду и благоволит самореализации, общению с единомышленниками, интеллектуальному труду, планированию долгосрочных проектов, социальной активности.

- 5 февраля Луна в благоприятных аспектах с Марсом и Юпитером, что порождает в людях смелость, творчество, мудрость, открывает возможности для материальной активности предприятий, укрепления социальных позиций, расширения границ пространства и знаний, - продолжает Вера Топчеева. - А Сатурн в паре с Нептуном приоткрывают тайны мироздания, приводят в равновесие материальное и духовное, и чем тоньше сонастройка с ритмами Вселенной, тем более глубокие чувства и знания открываются взору человека, тем более совершенный инструмент дается ему свыше. Так пусть наступивший год станет прекрасным путешествием в мир желаний, деяний и принесет полезные плоды.!

Загадываем желания

Под китайский Новый год можно составить карту желаний. На листке ватмана, поделенном на девять квадратов, нужно наклеить в центре свою позитивную фотографию, это же будет и центром здоровья.

Сверху: слева направо будут зоны богатства, славы, любви и брака.

В середине: слева от вашего фото - зона семьи и дома, справа - детей и творчества.

Снизу также слева направо - секторы мудрости, карьеры, путешествий и помощников.

Ну и начинайте наклеивать картинки, отражающие вашу мечту с надписями. Все это можно и самим рисовать и вырезать из журналов. Хранить эту карту нужно в стороне от посторонних глаз, но так, чтобы вы сами видели ее постоянно.