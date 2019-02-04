Десять золотых правил питания от барнаульского врача, которые помогут избежать рака

Сегодня, 4 февраля - Международный день борьбы с раком. Накануне в Алтайском онкологическом центре «Надежда» прошла «Школа здоровья», посвященная правильному питанию. Врач-диетолог Оксана Галкина назвала десять золотых правил, помогающих сохранить здоровье. По словам врача, привычка бездумно вбрасывать в себя пищу до хорошего не доведет. Итак, вот они - вроде и простые, а золотые правила питания.

Правило первое:

Питаться не монотонно, а разнообразно. Соблюдение специальных диет (к примеру, то же вегетарианство) по словам диетолога, возможно только по назначению врача.

Правило второе:

При каждом приеме пищи обязательно вкусить что-то из перечисленного: хлеб, макаронные и крупяные изделия, рис, картофель.

- Эти продукты - важнейший источник белка, углеводов, клетчатки и минеральных веществ (калий, кальций, магний) и витаминов (С, В6, каротиноидов, фолиевой кислоты),- говорит Оксана Михайловна.

Правило третье:

Ни дня без овощей и фруктов (более полкило)!

- Лучше, если это будут местные овощи и фрукты, а не привозные, - подчеркнула Оксана Галкина.

Овощей, по словам диетолога, нужно кушать в два раза больше фруктов. Следуя этому правилу, вы получите и витамины, и антиоксиданты, помогающие снизить риск развития рака, ишемической болезни сердца и т. д.

Обратите внимание, что бобовые, арахис, зеленые овощи (такие как шпинат, брюссельская капуста и брокколи) – источник фолиевой кислоты. Они снижают риск болезней сердца, рака шейки матки, анемии.

Правило четвертое:

Ежедневно употреблять молочные продукты с низким содержанием жира и соли. "Молочка" богата белком и кальцием. Диетолог считает, что оптимальная доля жира в молоке и кефире - это 2,5 %

Правило пятое:

Заменяйте жирное мясо на бобовые, рыбу, птицу, яйца или тощие сорта мяса.

- Порции мяса, рыбы или птицы должны быть небольшими ,- предупреждает Галкина. - Колбасы и сосиски сведите к минимуму, если не можете отказаться от них совсем.

Правило шестое:

Ограничить видимый жир на кашах и бутербродах.

- Кашу маслом все таки можно испортить, - уверяет диетолог. - Много жира – это риск инсульта, ишемии, сахарного диабета и рака.

Топленое масло, по словам специалиста, полезнее, чем обычное сливочное. Оливковое обладает антиоксидантными свойствами, но с ним тоже важно не переборщить

Правило седьмое:

Минимум сахара и сладостей. Эти продукты несут энергию, но в них очень мало питательных веществ. Однако, если идете в спортзал или на экзамен - можно съесть шоколад.

Правило восьмое :

Соли - не больше чайной ложки в день и лучше йодированной.

- Есть люди , которые досаливают даже соленые огурцы, - вздыхает лектор.- Если у вас есть эти проблемы, попробуйте отказываться от соли постепенно. Если вы очень любите соленые помидоры, скушайте одну, но тогда не солите блюда другие, к примеру, картофель. Помните, что консервированные, соленые и копченые продукты стоит употреблять только в малых количествах и не каждый день. Для улучшения вкуса вместо соли можно добавить травы и пряностей.

Правило девятое:

Минимум алкоголя. Не следует употреблять более двух порций алкоголя в день (одна порция - около 10 граммов чистого алкоголя).

- Алкогольная болезнь поражает и сердце, и желудок, и нервы, - напоминает доктор. - Поэтому чем реже вы употребляете алкоголь, тем лучше.

Правило десятое:

Отдавайте предпочтение продуктам, приготовленным на пару. Овощи лучше готовить на среднем огне, чтобы не было активного бурления.