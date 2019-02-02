Почему в транспорте можно не уступать место

Культурный человек должен оставаться культурным везде: и на светском мероприятии, и на кухне с самим собой, и в плацкартном вагоне. Поэтому забудьте о вареных яйцах в поездах и смело не уступайте место в транспорте. Странно? Да! Но таковы нормы дорожного этикета. Его тонкости раскрыла Евгения Скиба, эксперт по этикету.

Как принимать пищу в транспорте

Кто из нас не страдал от запаха вареных яиц в поездах? Пожалуй, только те, кто сам поедал эти яйца. Итак, стоит запомнить раз и навсегда: яйца, курочку с чесночком и прочие домашние закуски с ощутимым ароматом не стоит брать на перекус в любое общественное место. Даже если вам самому эти запахи кажутся приятными.

Прежде чем разложить свой обед на столик в поезде, постелите на нем салфетку. Пищу лучше употреблять приборами, пусть и простыми пластиковыми. Обязательно предложите соседям разделить с вами трапезу. И воздержитесь от слов «приятного аппетита», к этикету они не имеют никакого отношения, хотя люди с их помощью стараются выглядеть культурными. А вот у себя дома за столом это делать не возбраняется.

В самолете правила приема пищи примерно те же – есть здесь нужно тихо, аккуратно, не мешая другим. В общении со стюардессой, которая выполняет в этот момент роль официантки, эксперт по этикету рекомендует быть корректным. Она ни в коем случае не должна себя чувствовать обслугой.

Стюардессам по правилам этика необходимо помогатьФото: Елена СТЕПАНОВА

- В отличие от правил поведения в ресторане, где не рекомендуется помогать официантам убирать со стола, в салоне самолета это делать нужно. Стюардессе приходится работать в довольно ограниченном пространстве и помощь ей – необходимость, которая отражается на удобстве каждого пассажира, - рассказала Евгения Скиба.

Это не значит, что вы должны подхватывать тележку с едой и бегать вместо нее за "Колой". Просто передайте соседям еду, а стюардессе – освободившуюся посуду и использованные салфетки.

Уроки чистоты и тишины

Чужие запахи – одна из самых тонких сфер дорожного этикета. Из-за близости людей многие из них воспринимаются весьма болезненно. Культурный человек просто обязан предотвратить запах пота. А если он планирует разуться – захватить с собой запасные носочки или удобную сменную обувь. Также люди должны понимать, что их любимый парфюм далеко не всем может нравиться.

- Лучший парфюм для транспорта – это чистое тело и отсутствие парфюма, - сказал наш эксперт.

Орущие дети – еще один кошмарный сын путешественника. Но можно ли как-то защититься от этих громких путешественников?

- Эта тема сегодня очень дискутивная. Люди обсуждают: стоит брать детей или не стоит, кормить их прилюдно грудью или нет… Как мама двоих детей могу сказать, что можно легко обойтись в дороге без демонстративного кормления грудью. А если можно, то зачем смущать других? Отмечу, что нет такого правила этикета, как «не берите в дорогу маленьких детей», однако родители должны приложить все силы, чтобы их малыши не беспокоили других пассажиров. Если вы хотите отвлечь детей мультиками на гаджетах, обеспечьте их наушниками. Если малыши расшумелись – успокаивайте, не оставайтесь безучастными, - прокомментировала Евгения.

Учтите, что указывать пассажирам на их промахи в поведении, скажем «могли бы детей дома оставить», тоже неэтично.

Стюардессам по правилам этика необходимо помогатьФото: Иван МАКЕЕВ

Не хотим – не говорим

Еще один «транспортный раздражитель» - излишне болтливые соседи. Скромные пассажиры, частенько мечтающие просто помолчать или поспать в дороге, вынуждены поддерживать ненужный им разговор. Однако наш эксперт уверен – делать это не обязательно.

- Это вы решаете, поддерживать вам беседу или нет. Вы можете лаконично ответить на вопрос соседа, а потом прикрыться журналом, закрыть глаза… То есть показать всем своим видом, что вы не готовы продолжать беседу. Хотите поговорить – поговорите, - рассказала Евгения Скиба.

Кому лучшие места?

Любопытно, что по европейским правилам этикета женщинам, детям и пожилым людям пассажиры не обязаны уступать свои места в транспорте. В связи с участившимися случаями терроризма это важный вопрос безопасности. Поэтому прежде, чем посадить на свое место другого человека, предупредите проводника или стюардессу о своем решении. А вот уступать место в обычном городском автобусе или нет – решать вам самим.

В автомобиле тоже есть свои правила этикета. Самым почетным местом считается кресло возле водителя. Если мужчина хочет показаться галантным, он открывает дверь авто перед женщинами. Впрочем, эти правила больше подходят для светской ситуации. В путешествии от «Блаблакар» вы можете занимать любое свободное сиденье. Помогать выйти нужно только пожилым людям. Женщинам – по желанию.

И запомните…

- Поведение человека диктует уровень его самоуважения. Если уважаешь себя, то уважительно относишься и к другим, - сказала Евгения Скиба.

Так что проявляя себя культурным человеком, знакомым с нормами этикета, вы показываете насколько вы уважаете самого себя.