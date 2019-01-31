«Ну, за Менделеева!»: 31 января отмечается день рождения водки

31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил знаменитую диссертацию «О соединении спирта с водою».

Логично, что последний день января с полным правом считается днем рождения водки. Специально к этой дате мы собрали несколько интересных фактов от искусствоведа, заслуженного работника культуры РФ Любови Шаминой, создавшей в свое время уникальный музей на Барнаульском ликеро-водочном заводе.

Бутылка из под "Пшеничной водки" конца 30 годов 20 века. На этикетке написано, что можно сдать бутылку и пробку. 250 мл - четок.Фото: музей "Мир времени"

О том, как мещанин стал конем

- В газете «Жизнь Алтая» в начале века писалось много заметок о пьяных происшествиях, - рассказывает Любовь Шамина. - Вот лишь несколько собранных когда-то нашим музеем:

- «Мещанин Углов напился пьяным и шатался по улице, а потом распряг коня и заместо него пытался потащить телегу…».

- «Купец Антюхин с улицы Конюшенной праздновал именины и пьяным свалился в бочку с водой. Гости выловили пострадавшего, но тот бросился на улицу и стал гоняться за девушками, нецензурно обозвал гимназистку Перегудову. Доставлен в участок».

-«12 октября брандмейстер 2-й пожарной части Голиков в пьяном виде свалился с вышки и сломал ногу».

Вторая бутылка тоже 250 мл. Более поздний период. Произведена по ГОСТу 1950 г., Ориентировочно 50-60 годы.Фото: музей "Мир времени"

Сотни литров самогонки - в Обь

- В 1902 году в Барнауле «от пьянства и других излишеств» умерло 528 человек, – сообщается в издании «Жизнь Алтая».

Впрочем, там же можно было прочитать и про «Общество трезвенников», в котором состояло около трехсот человек. Это общество каждый год проводило «Трезвый карнавал» - торжественно выливая в Обь сотни литров самогонки и браги.

Книги винных прейскурантов

Сто лет назад среди обеспеченной публики была весьма популярна своеобразная литература: винные прейскуранты. Они издавались на хорошей бумаге, в хороших переплетах, подчас кожаных, с цветными иллюстрациями. Смотреть их и читать - истинное наслаждение. Имена ликеров звучат поэтически: крем- мартиник двенадцати видов флер доранж, шоколадный, мандарин, ореховый мараскино и т.д.

А ягодные ликеры в графинах? Здесь тоже огромный выбор, вишневый, черносмородинный, малиновый, клубничный, малороссийская запеканка, поленичный, княжевичный и т.д.

Как строился Иткульский спиртзавод

Иткульский винокуренный завод изначально был построен из дерева. В 1900 году Иван Константинович Платонов собрал всех рабочих и объявил: «Строить будем навечно, чтобы нас потом помянуть чем было». К 1902 году завод был выполнен полностью из кирпича.

Интересная находка

В 1997 году во время реконструкции завода БЛВЗ на крыше склада нашли старинное оборудование. Оно было в плачевном состоянии, залито краской и помято. Оказалось, что находка — первая разливочная линия XIX века, сделанная из чистого сплава серебра, меди и бронзы! В России такого оборудования больше не сохранилось. Известный скульптор Владимир Добровольский вместе с сыном Эдуардом несколько месяцев восстанавливали для музея этот экспонат. Сегодня уникальная линия находится в Змеиногорском музее.