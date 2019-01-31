Пенсионерка спасла 80-летнюю соседку на пожаре

На Алтае 72-летняя пенсионерка спасла свою пожилую соседку на пожаре. Как рассказали очевидцы, Альбина Останина вытащила из бушующего огня 80-летнюю женщину.

- Не скарб побежала свой спасать, а человека. Вот такие у нас героические бабушки, - написал на своей странице житель Алтайского края Юрий Подольский.

Пожар произошел в селе Омутское Шелаболихинского района 26 января. Женщины жили в доме на двух хозяев. Как поговаривают в деревне, бабушка, которая жила одна, развела огонь в доме.

- Она уже старенькая, развела огонь в спальне у стенки, наверное, замерзла и перепутала спальню с печкой, - говорит Альбина Митрофановна. – На нашу половину дым пошел, я сразу крикнула мужа, чтобы уходил, а сама к соседке побежала.

Женщина начала звать соседку. В доме клубился дым, прожорливый огонь разрастался, бревна вспыхивали как спички. Хозяйка металась из угла в угол, не понимая, что происходит.

Альбина Останина взяла ее по руку и едва не лишаясь сознания повела к выходу. На помощь подоспел мужчина из соседнего дома и вместе они вытащили старушку на свежий воздух.

Сейчас погорельцы живут у соседей, те выделили им комнату.

- Собираем деньги на дом, надо около 800 тыс. рублей. Если ничего не получится, уедем жить к детям в город, - говорит Альбина Останина.

Как помочь пенсионерам

Если вы хотите помочь пожилым людям, это можно сделать с помощь банковского перевода.

Номер карты на имя Останиной Альбины Митрофановны – 2202 2005 4038 3310.