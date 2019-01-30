Никаких фокусов, только наука: Одаренные школьники представили свои исследования

В минувшие выходные в Барнауле впервые прошел российский этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие школьники Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей. Среди партнеров научного конкурса Сибирская генерирующая компания, Еврохим и СУЭК.

Научная ярмарка проходила в Алтайском техническом университете им. И.И. Ползунова. Свои исследования представляли ученики 5-11 классов. У каждого стенда юные ученые рассказывали о своих проектах – у одного из них паренек, словно фокусник, держа в руках лампочку, заставляет ее светиться.

фото Анны Зайковой

«Простейшая вещь»

- Никакой это не фокус, - серьезно говорит семиклассник Семен Гольдштейн из кузбасского города Ленинск-Кузнецкий. – Это качер Бровина – разновидность генератора. Вокруг катушки создается электромагнитное поле, которое заставляет светиться газ в лампе. Простейшая вещь, главное не путать ее с «Катушкой Теслы».

У другого столика стоит напоминающий прялку короб.

- Тема нашей работы «Определение коэффициента трения прочных нитей методом «подвешенной нити». Если простыми словами, мы определяем прочность тех или иных материалов, например, бронежилетов или огнеупорных костюмов, - рассказал барнаульский школьник Александр Щербаков.

фото Анны Зайковой

Рядом мальчишки рассказывают о своем изобретении – они разработали датчик для медицинского жгута, который накладывают, чтобы остановить кровь. Парни собрали датчик, который анализирует температуру окружающей среды и отсчитывает время, когда надо ослабить повязку.

- К сожалению, часто медикам приходится ампутировать конечности из-за неправильно наложенной повязки. Наше изобретение позволит этого избежать. Применение у него самое обширное, мы считаем, что такой датчик должен быть в каждой аптечке первой помощи. На разработку аппарата ушло два месяца, после этого конкурса мы собираемся искать спонсоров, чтобы доработать аппарат для серийного производства, - говорят школьники.

Путь в ученые

Конечно, до настоящих ученых участникам конкурса еще далеко, но такие проекты учат их мыслить, как настоящие исследователи.

Финал конкурса объединил порядка 50-ти лучших проектов. Оценивало работу строгое жюри.

- Критериев оценки много. В первую очередь, это как решена задача, как школьник понимает проблему, над которой он работает, какие результаты получил. Могу сказать, что это задачи, достойные для решения студентами и выпускниками вузов. Видно, в конкурсе участвуют весьма одаренные ребята, - отметил председатель жюри, известный российский ученый-химик, член-корреспондент РАН Константин Жижин.

фото Анны Зайковой

Как рассказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, конкурс направлен на поддержку одаренных в области естественных и технический наук школьников, которые в будущем станут учеными и инженерами.

- Фонд создает хорошо оснащенные центры дополнительного образования, оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Но мы никогда не готовим к ЕГЭ и не поддерживаем к поступлению в вуз, это задача самого ребенка. Как показывает опыт, они сами прекрасно справляются с этим. Впоследствии часть детей мы бы хотели в будущем привлекать в качестве высокоэффективных сотрудников в наши компании, - рассказал Александр Чередник.

Справка «КП»

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук.

С 2017 года были открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2 тыс. школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.