2019-01-25T13:44:49+03:00
Общество

Барнаульские студенты в Татьянин день съели огромную зачетку с подписью ректора

С праздником молодежь поздравили сама императрица Елизавета Петровна и ученый Михаил Ломоносов [фото, видео]
САПОЖКОВА Александра
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Татьянин День в Барнауле - 2019Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
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Студенты и Татьяны отмечают сегодня свой день. Ранним утром в Никольской церкви в честь праздника отслужили Божественную литургию, затем барнаульцы Крестным ходом отправились до часовни Святой Татианы (АлтГТУ), где прошел молебен.

Ну, а дальше в каждом вузе началось веселье. В Алтайском техуниверситете, например, организовали народные забавы, спортивные состязания и межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса с этим именем принесли свои кулинарные шедевры: торты, вафли, печенье и другие вкусности. «Миру – мир, студенту – торт!» - гласила надпись на одном из столов.

В Алтайском госуниверситете празднование было более масштабным. На карете, запряженной пони, прибыла сама императрица Елизавета Петровна, учредительница первого российского университета. Среди именитых гостей был замечен и ученый Михаил Ломоносов.

Татьянин День в Барнауле - 2019.Видео Олега Укладова

Гостей и студентов угостили огромной пряничной зачеткой, испеченной в кондитерском цехе АлтГУ. На ней красовалось фото самой-самой студентки вуза по имени Татьяна - этой девушке и предоставили право первой разрезать книжку. Но прежде Таня и врио ректора Сергей Бочаров оставили на зачетке свои подписи.

В других вузах пелись гимны учебного учреждения, молодежь принимала участие в русских зимних забавах (например, в метании валенка), каталась на хаски, отпускала в небо белые шары.

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

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