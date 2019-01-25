Барнаульские студенты в Татьянин день съели огромную зачетку с подписью ректора

Студенты и Татьяны отмечают сегодня свой день. Ранним утром в Никольской церкви в честь праздника отслужили Божественную литургию, затем барнаульцы Крестным ходом отправились до часовни Святой Татианы (АлтГТУ), где прошел молебен.

Ну, а дальше в каждом вузе началось веселье. В Алтайском техуниверситете, например, организовали народные забавы, спортивные состязания и межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса с этим именем принесли свои кулинарные шедевры: торты, вафли, печенье и другие вкусности. «Миру – мир, студенту – торт!» - гласила надпись на одном из столов.

В Алтайском госуниверситете празднование было более масштабным. На карете, запряженной пони, прибыла сама императрица Елизавета Петровна, учредительница первого российского университета. Среди именитых гостей был замечен и ученый Михаил Ломоносов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/688154" frameborder="0"></iframe> Татьянин День в Барнауле - 2019.Видео Олега Укладова

Гостей и студентов угостили огромной пряничной зачеткой, испеченной в кондитерском цехе АлтГУ. На ней красовалось фото самой-самой студентки вуза по имени Татьяна - этой девушке и предоставили право первой разрезать книжку. Но прежде Таня и врио ректора Сергей Бочаров оставили на зачетке свои подписи.

В других вузах пелись гимны учебного учреждения, молодежь принимала участие в русских зимних забавах (например, в метании валенка), каталась на хаски, отпускала в небо белые шары.

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьянин День в Барнауле - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ