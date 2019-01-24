Накачать грудь – как волосы покрасить: откровенное интервью пластического хирурга

Антон Гладышев – известный пластический хирург Алтайского края. Женщины записываются к нему на прием за полгода-год вперед. Едут со всей страны. В списке самых популярных операций – пластика груди, лица, липоскульпутра тела и даже… интимная пластика. Об основных трендах пластической хирургии доктор рассказал корреспонденту «Комсомолки».

- Правда, что мы сейчас переживаем бум пластических операций?

- Да. С каждым годом количество желающих сделать пластическую операцию растет. Причем основная часть пациентов сейчас – женщины от 20 до 35 лет. Казалось бы - возраст максимальной женской привлекательности и сексуальности. Однако современный мир, соцсети диктуют нам очень высокие планки, которые не всем от природы дано достичь.

Оглянитесь, сейчас царит культ спортивного, упругого, накачанного тела, агрессивная женская сексуальность. Это тренды пропагандируется везде. Мы живем в эпоху революции тел. А потому сделать искусственную грудь сейчас – это уже практически такая же банальность, как покрасить волосы. И если женщины после 35 лет, приходящие к пластическому хирургу, говорят о каких-то небольших изменениях, чтобы никто не заметил, не догадался, то молодые девушки занимают изначально агрессивную позицию – перемены должны быть разительными, чтобы это было эффектно, чтобы все падали в обморок. То есть если был первый размер груди, то непременно должен стать четвертым.

Это современная тенденция, и она никуда не уйдет. Все происходящее связано с интеллектуальным развитием общества. Книга уходит, приходит сеть, интернет, бешеная скорость жизни. Вся молодежь в инете, поэтому им нужен быстрый, мгновенный и видимый результат. Девушки стремятся все больше и больше раздеться, демонстрируя свое тело. И вся пластическая хирургия со своим арсеналом направлена на то, чтобы сделать это тело красивым, сексуальным.

С каждым годом количество желающих сделать пластическую операцию растет.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для вас как для пластического хирурга есть ли какой-то идеал красоты?

- Я большой фанат естественности. Поэтому считаю, что все должно быть гармонично. Недавно я был в музее и обратил внимание на древнюю скульптуру женщины. На ее теле – многочисленные ямочки, маленькая, ассиметричная грудь. Сейчас такая женщина точно не считалась бы красивой. Но в то время она, видимо, была определенным эталоном, и ей восхищались. В каждую эпоху существуют свои стандарты красоты. Раньше искусство воплощалось в живописи и скульптуре. Сейчас искусство, на мой взгляд, в классическом виде не существует. Наступила эпоха современного ренессанса - мы делаем прекрасным человеческое тело. Причем осуществляем это не в искусстве, а на собственных телах. И, увы, порой это доходит до странного маразма.

- Женщины увеличивают грудь ради мужчин?

- Однозначно нет. Приходя на операцию, женщины никогда не говорят о мужчинах. Любая женщина мотивирует себя сама. Она видит свой недостаток, порой развивает его в какую-то глобальную проблему и идет ее устранять. Женщина решается на пластику, чтобы нравиться себе. Далее в списке – чтобы завидовали все женщины, а лишь потом – чтобы обращали внимание мужчины.

Антон Гладышев – известный пластический хирург.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Поставив раз импланты, женщина обречена на то, чтобы их когда-то поменять?

- Конечно. Теоретически срок эксплуатации имплантов пожизненный. Их можно носить 20-25 лет. Но не всегда. В реальности срок ношения имплантов ограничен двумя факторами. Во-первых, со временем форма груди в любом случае изменится - ткани, которыми со временем обрастает имплант, начинают его деформировать. Во-вторых, появляются проблемы, связанные с самим имплантом. Как ни крути, но это инородно тело, которое может вызывать хроническое воспаление. Я всегда предупреждаю пациенток о том, что со временем им возможно придется делать еще одну операцию – либо по смене имплантов, либо по их удалению.

- Что будет с грудью, когда удалят имплант?

- Она вернется примерно к своему естественному состоянию, за исключением перерастяжения тканей.

- Чем грозит увеличение груди за счет импланта для не нерожавших? Что будет с грудью, когда они начнут кормить ребенка?

- Грозит возможной деформацией, растяжками и многими другими проблемами. И я всегда предупреждаю пациенток об этом. Девушки не знают, как себя ведет имплант, поэтому на консультации я показываю им картинки, что их может ждать в итоге. Некоторых это останавливает. Но все же я четко уверен, что в данном случае доктор не должен идти на сделку с собственной совестью.

- А чем чревата подтяжка груди?

- Я считаю, что эта операция должна проводиться не ради привлекательности, а ради удобства и комфорта дальнейшей жизни. Исключения –деформированная железа. В таком случае мотивация будет в эстетике. Любая подтяжка груди сопровождается рубцами. Какими будут рубцы – зависит от индивидуальной заживляемости. У одних женщин от рубцов через пару месяцев и следа не остается, у других они будут видны всю жизнь.

- Помимо увеличения или подтяжки груди, зачем еще женщины идут к пластическому хирургу?

- Мы живем в эпоху лишнего веса. Поэтому сейчас стали востребованы операции по изменению контуров тела. И это не просто липосакция. На смену ей пришел термин лиспоскульптура – жир забирается из одного места и подсаживается в другое. В итоге там, где его было много, формы становятся более изящными, а там где было мало - более округлыми и аппетитными.

- То есть таким методом можно «нарастить», например, модную сейчас «бразильскую попу»?

-Да. Подобные формы – это как раз наглядный пример пластической хирургии. В спортзале «бразильскую попу» накачать, увы, не получится. Это миф. Сделать красивые ягодицы можно с помощью имплантатов или липофилинга. Многие женщины даже не догадываются, что у них ягодичная мышца на самом деле очень маленькая, а округлость образуется благодаря жировым отложениям. Поэтому, при накачивании в спортзале ягодичных мышц жир будет уходить вместе с объемом. Но зато тренировки придадут упругости ягодицам.

Доктор: "Мы комбинируем увеличение разными способами – ставим и имплант, и жировую ткань".Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пересаженный с одного места в другое жир рассасывается со временем?

- Нет. Многие думают, что при пересадке жира рассасывается, но это не так.

- А используется ли собственный жир для накачивания груди?

- Да, этот метод активно используем. Сейчас появилось такое понятие, как гибридное увеличение молочной железы. То есть мы комбинируем увеличение разными способами – ставим и имплант, и жировую ткань. Имплант диктует форму, а жир – объем груди. Большие импланты – это зло, это очень вредно. Ведь имплант лежит на грудной клетке, со временем разрушая реберные структуры. Поэтому чем меньше имплант, тем лучше. Если есть возможность поставить пациентке имплант не 300 мл, а 200 мл, то я лучше поставлю его, а остальной объем добавлю за счет жировой ткани. Кроме того, использование жировой ткани дает более естественные контуры груди.

- Как часто можно делать липосакцию?

- Хоть сколько. Если после липосакции вы ведете неправильный образ жизни, то жир будет вновь накапливаться. Однако с каждой процедурой липосакции количество жировой ткани будет все меньше и меньше. И в той зоне, где жир забирается, он будет накапливаться не так интенсивно, так как количество клеток при липосакции уменьшается. Но вы поймите, что липопосакция – это не способ похудеть. Это возможность улучшить качество жизни. Для похудения нужен спорт и правильное питание.

- Можно ли избавиться от целлюлита с помощью пластики?

- Очень сложно. Мы может лишь провести липосакцию – убрать жир. После этой ситуации ситуация с целлюлитом порой улучшается, но бывают случаи, когда, наоборот, ухудшается. Для борбы с целлюлитом нужны консервативные методы – массаж, лимфодренаж и т.д. И, конечно, очень важен спорт.

- С какого возраста можно делать пластику лица?

- Это все индивидуально, ведь у каждой женщины разная кожа. Бывали случаи, когда женщины хотели подтянуть лицо, но объективных показаний для этого не было – то есть они сами для себя раздули несуществующую проблему. В таких случаях я вынужден отказывать в операции. Пациентки должны понимать, что это лицо, и злоупотреблять подтяжками нельзя – пример тому некоторые звезды нашей эстрады... До определенного момента лучше использовать консервативные методы косметологии.

- Будут ли видны рубцы после пластки лица?

- Современные методы позволяют сделать так, что через 2-3 месяца рубцов заметно не будет.

- Говорят, что сейчас большой спрос на интимную пластику…

- О, да. Это очень крутое веяние. Интимная пластика набирает обороты и кардинально меняет качество сексуальной жизни. И это опять же свидетельствует о повышении планки, ведь мы живет в эпоху сексуальной революции. В современном мире, когда идет борьба идет за мужчин, а не за женщин, представительницы прекрасного пола пытаются как можно сильнее удивить партнеров. Поэтому многие женщины ринулись в эту отрасль и пытаются понять – все ли хорошо, правильный ли у них объем, нужно ли делать сужение. Интимная пластика помогает исправить проблемы, возникшие после родов с наружными половыми органами, влагалищем и промежностью.

- В прошлом вы работали онкологом. Сейчас часть ваших пациенток приходит на восстановление груди после онкологии. Понятно, что сама грудь формируется из экспандера и имплантов. А как восстанавливают сосок в таких случаях?

- Это довольно сложно. Есть несколько вариантов. Первое – из другого соска методом расщипывания. Второе - берется пигментная часть малой половой губы, которая по структуре очень похожа на сосок. И третий вариант - методом пересаживания из кожного лоскута. В таком случае цвет соску потом придается с помощью татуажа. В некоторых случаях бывает, что мастера татуажа просто рисуют сосок. Причем так, что не отличишь от реального. Смотришь – и, кажется, что он действительно есть, хотя на самом деле его нет.

Приходя на операцию, женщины никогда не говорят о мужчинах.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Восстановленный сосок имеет чувствительность?

- Нет. Вообще, я заметил, что пациенток, идущих на маммопластику, редко интересует чувствительность соска. Раньше я считал, что у женщин там находится эрогенная зона, как об этом пишут в книгах. Ничего подобного. Женщин, у которых там есть какая-то кнопка, на самом деле единицы.

- Есть ли перспективы у мужской пластики?

- Не думаю, что есть особые перспективы. Количество мужчин, приходящих на пластические операции, каждый год примерно одинаково. Пока что основной спрос на блефаропластику (пластика век), которая помогает избежать в будущем проблем со зрением. Редко когда мужчины идут на липосакцию и пластику живота. Мужчины по своей сути существа очень эгоистичные – считают, что у них все хорошо, и очень трусливые – они лучше перестанут кушать, пойдут в спортзал, нежели лягут под нож хирурга.

- Как вы считаете, можно ли с помощью пластической операции решить психологические проблемы: поднять самооценку, избавиться от комплексов?

- Да, всегда. Решение прийти к пластическому хирургу - это не простая прогулка. Человек ставит задачу решить проблему. И, несмотря на послеоперационную боль, дискомфорт, идет к своей цели. Естественно, самооценка повышается.

- Какие необычные операции вам приходилось делать?

- Бывало, что удаляли перепонки между пальцами, восстанавливали ушные раковины и т.д. Или, например, был случай, когда мама привела дочку, у которой на животе были очень странные симметричные родинки. Как оказалось, это не родинки, а неразвитые соски нескольких грудных желез – пришлось удалять их. И это еще раз подтверждает, что человек произошел от животных. Явление третей или четвертой недоразвитых грудей периодически встречается – чаще всего находятся они под мышками, соска не имеют, но когда женщина рожает ребенка, то эти груди, начинает набухать и доставляют дискомфорт.

- Обращались ли к вам пациенты, чтобы сменить пол?

- Это очень редкие случаи. В моей практике всего пара таких пациентов. Первый раз пришла женщина, переделанная из мужчины. У нее были пройдены все психиатрические экспертизы, документы переделаны на женское имя. Мы делали ей операцию по увеличению груди. Второй случай – девушка с бородой, которая считала себя мужчиной и попросила удалить ей грудь. Я отказал, так как не имел на это ни юридических, ни этических оснований - в данном случае девушка еще никак не узаконил свое положение в качестве мужчины. Вообще, операции по смене пола очень редки. И в большей части они делаются с научными целями. А пациенты, которые желают изменить пол – глубоко несчастные люди, как правило, это трагичные судьбы. Да и вообще операция по смене пола никогда не сможет окончательно превратить мужчину в женщину и обратно. Ну, представьте себе влагалище, сделанное из мошонки. Или половой член из кожного лоскута… Чувствительности, которая дается этим органам от природы, ни одна операция не сможет обеспечить.

- Пластические операции стоят не дешево. То есть ваши пациенты – только состоятельные люди?

- Не соглашусь. Пластические операции стоят не дорого. Средний чек – 100 тысяч рублей. Например, увеличение груди обойдется примерно в 180-200 тыс рублей. Столько же стоит хорошая шуба. И мы же берем их в кредит… Но сейчас многие женщины предпочитают сделать это вложение не в шубу, а в себя любимую.