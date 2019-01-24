К нам летит астероид: наступит ли очередной конец света 1 февраля

После нового года в СМИ появились жутковатые сообщения об очередном конце света. Якобы к нам с большущей скоростью несется каменный гость. Речь идет об астероиде, который окажется в опасной близости от Земли чуть ли не 1 февраля. Если вдруг эта глыбища упадет на планету, то людям грозит участь динозавров. По одной из версий эти симпатичные великаны вымерли миллионы лет назад как раз после падения на землю астероида.

Если история повторится, то после небесного удара на Земле наступит апокалипсис. Как это будет происходить и какие опасности исходят от астероидов, можно узнать на особой познавательной программе, которая есть в Барнаульском планетарии. Однако сами сотрудники планетария к очередным сообщениям о «столкновении» и «конце света» относятся спокойно.

- Спешим вас заверить, сегодня очень много фейков на эту тему, - прокомментировала Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария. - Есть среди этого потока даже информация, что планета Нибиру в Венеру врезалась и т.д.

По версии Ненаховой, людям после новогодних праздников хочется мистики, поэтому и появляется много разговоров об апокалипсисе.

Философ и политик Владислав Вакаев в свою очередь, считает, что регулярные сообщения об апокалипсисе – срежиссированная вещь.

- Во-первых, идет подстегивание потребления. Раз конец света, гуляй Вася, - говорит Вакаев. - Во-вторых, я подозреваю, что здесь есть политическая подоплека. «Приближающийся» конец света заставляет смириться с существующим состоянием. Апокалиптические настроения характерны для ситуации кризиса.

Однако вероятность катастрофического удара, действительно, существует.

- Я не специалист в этой области, но как человек с физико-математическим образованием знаю о вероятности столкновений астероидов с Землей, - говорит доктор технических наук, профессор Бийского технологического института и заслуженный изобретатель России Владимир Хмелев. -Тем более, в планетарной истории такие случаи были. Да вероятность мала, но она есть. Сегодня существует глобальная система наблюдений за этими небесными телами, есть разработки ученых на тему предотвращения угрозы и т. д. Но пока, увы, человечество еще не доросло до глобальной работы с астероидами.