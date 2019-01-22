2019-01-21T14:28:35+03:00
Общество

В барнаульских школах повысилась стоимость питания

Ученики отказываются от обедов, но приносить с собой ланч-боксы им хотят запретить
Дарья САВЕНКО
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Последнее повышение стоимости питания было в сентябре 2016 года.Последнее повышение стоимости питания было в сентябре 2016 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За питание в барнаульских школах теперь платят больше. Для 1-4 классов повышение составило пять рублей, для 5-11 классов – семь рублей.

Объявление о повышении

В первые рабочие дни школы краевой столицы получили от комитета по образованию Барнаула письмо, в котором директоров попросили уведомить родителей о повышении цен на питание. Для учеников младших классов цена повысилась до 60 рублей, для старших классов – до 72 рублей. Столько же платить будут те, кто остается на продленку. Для учащихся кадетских классов стоимость трехразового питания с нового года составила 140 рублей, двухразового – 120 рублей.

В комитете пояснили, что повышение связано со складывающимися финансово-экономическими показателями, а именно – ростом цен на сырье, горюче-смазочные материалы, транспортными расходами, услугами по обеспечению производственного процесса (проведение лабораторных анализов по производственной программе, медосмотр и другое), а также уровнем инфляции за 2016-2018 годы.

Отметим, что последнее повышение стоимости питания было в сентябре 2016 года.

Ланч-боксы под запретом?

Между тем, Роспотребнадзор планирует внести поправки в санитарные правила и нормы питания детей в школах и детских садах. Одним из главных предложений стал запрет ученикам приносить с собой еду, приготовленную дома.

– Главная проблема домашней еды заключается в том, что она может испортиться еще до употребления. При нарушении условий и сроков хранения в продуктах могут размножаться микроорганизмы, способные вызвать отравления и острые кишечные заболевания, – говорят специалисты регионального Роспотребнадзора.

В этом случае вину понесет руководитель образовательной организации.

– За безопасность учеников во время занятий отвечает школа и, соответственно, если с ребенком что-то случиться, к административной ответственности привлекут директора. Гарантировать, что ребенок принес с собой безопасные продукты и помыл перед едой руки, учитель или директор не могут. При этом закона, который бы запрещал питаться в учебном заведении своим продуктами, нет, – пояснила барнаульский юрист Мария Доценко.

Помимо этого, в школьных столовых в открытом доступе не предусмотрена микроволновая печь, а значит, что ребенок не будет получать необходимое горячее питание во время обеденного процесса.

Ожидается, что поправки примут уже весной.

Прочитано в Интернете

Уже не первый год родители барнаульских школьников жалуются на еду в столовых. Многие нашли выход в плотном завтраке, а другие в том, чтобы брать с собой ланч-бокс, которые сейчас могут запретить. Родители активно обсуждают эту тему на разных форумах:

– У меня ребенок испортил желудок школьным питаем, лежали в больнице. После этого мы отказались от питания, стали брать еду из дома, – рассказала Зинаида Воробьева.

– Мой ребенок еще в первом классе сказал, что в школьной столовой очень невкусно готовят, дают манную кашу с подсолнечным маслом, и его потом тошнит до конца уроков после таких «изысков». Мы полгода промучились, пытаясь приспособиться к такому питанию. Я оплачивала обеды, а сын приходил голодный, не съев ни крошки, вернее, только кусочек хлеба и чай. В итоге отказались питаться в школе. Сын встает пораньше, плотно завтракает и идет в школу. Ему этого вполне хватает, чтоб выдержать все уроки, – поделилась Наталья Фриауф (Азаркина).

– Ох, как я «воевала» с классным руководителем в начальной школе. В итоге, она начала при всем классе говорить ребенку, что он разводит тараканов в школе, а носил он с собой банан или яблоко. В итоге сдалась, деньги просто выбрасывались на ветер, – рассказала Наталья.

– Я каждый день даю своему ребенку еду с собой. Да, ругаемся с классным руководителем, ну а что я сделаю, если сыну не нравится еда в столовой, а на печенюшках и булочках желудок посадить можно. Да и вообще, я не обязана платить за питание в школе, – резюмирует Дарья Богданова.

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