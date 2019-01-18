Белокуриха вошла в топ лучших зимних курортов

Аналитическое агентство ТурСтат накануне всемирного дня снега (20 января) представило лучшие зимние курорты России. В снежной хит-семерке представлены и курорты Алтая (включая Белокуриху). Их отметили 6% респондентов, участвующих в интернет-опросе.

В первой пятерке названы курорты Сочи, Кемеровской области, следом - места снежного отдыха в Подмосковье, на Северном Кавказе и на Урале. Больше всего голосов (40% респондентов) отданы за Красную Поляну с ее курортами "Роза Хутор" и "Горки Город". Дальше со значительным отрывом идут курорты Московской области и Северного Кавказа. Так, зимние московские курорты - "Сорочаны", "Степаново", "Волен", "Яхрома" и другие набрали 15% голосов, а курорты Северного Кавказа, ("Домбай", "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и другие) - 14%.

Сосед Алтая - Шерегеш на четвертом месте в пятерке лучших, ему отдали свои голоса 11% респондентов, следом идут курорты Урала - "Гора Белая", "Солнечная долина" и другие - с 8% .

После алтайских курортов (на шестом месте) список замыкают курорты Ленинградской области - "Игора", "Охта Парк" и "Красное озеро", набравшие 5% голосов.

- Это очень радостная новость, что мы засветились в этой семерке, - комментирует Александр Смирнов, руководитель туристической компании «Плот». - Это даже немного удивляет. Ведь если речь идет о зиме и горных лыжах, то надо признать, что у нас на Алтае снега для известных трасс маловато, на многих работают снежные пушки, засыпая трассы искусственным снегом. Трассы на той же "Бирюзовой Катуни" пока простенькие, регионального уровня.

Топ лучших зимних курортов России 2019:

Красная Поляна, Сочи (Роза Хутор, Горки Город)

Курорты Московской области (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома)

Курорты Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи)

Шерегеш, Таштагол, Кемеровская область

Курорты Урала (Гора Белая, Солнечная долина)

Курорты Алтая (Белокуриха)

Курорты Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро)