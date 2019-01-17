Учительница из Барнаула впала в кому в Лондоне

23-летней уроженке Барнаула Алене Жилиной требуется помощь – девушка упала, ударилась головой и на несколько дней впала в кому. Сейчас ее родные и близкие собирают деньги для того, чтобы покрыть расходы на медицинские услуги и вывезти девушку из Великобритании.

Из Барнаула в Лондон

В 2011 году Алена закончила гимназию №131 города Барнаула, а в 2015 году - Алтайский государственный музыкальный колледж. Поле этого переехала в Китай, где обучала маленьких детей английскому языку.

В Китае девушка обучала маленьких детей английскому языку.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В конце сентября 2018 года она вернулась в Барнаул, отдохнула и в начале декабря поехала в Лондон. Там Алена планировала закончить шестинедельные языковые курсы в Международной языковой школе Kaplan International English и получить сертификат, который смог бы подтвердить ее знания и укрепить позицию преподавателя.

Несчастный случай

Курсы девушкатак и не закончила - 1 января 2019 года, выходя на улицу, Алена поскользнулась и неудачно упала. В состоянии комы ее немедленно доставили в госпиталь Broomfield Hospital в городе Челмсфорд. Сделав все необходимые анализы, было решено перевести ее в Addenbrooke’s Hospital в Кембридже. Там у нее обнаружили кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию. Уже 3 января Алена вышла из комы, а 4 января пришла в сознание и смогла говорить. Сейчас у нее трещины в двух шейных позвонках, практически обездвижена правая рука, плохо видит левый глаз, но она может ходить и через большие усилия говорить. По словам врачей, положительная динамика есть, рука должна со временем восстановиться.

Требуется помощь

Страховка девушки покрыла только операцию, а вот за послеоперационный уход и пребывание в госпитале больница выставила счет. На 8 января сумма равнялась 11682,34 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет более миллиона рублей. Сутки в госпитале стоят 1300 фунтов - более 120 тысяч рублей. Окончательная сумма пока не известна.

Страховка девушки покрыла только операцию, за остальное необходимо заплатить.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не исключено, что Алену выпишут из больницы уже в пятницу, 18 января. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке и возможности покинуть Великобританию с задолженностью перед госпиталем и с частичным погашением расходов.

Сейчас неравнодушные к судьбе девушки собрали уже 170 тысяч рублей. Если вы также хотите помочь, то сделать это можно любым удобным способом.

Реквизиты

Получатель: Наталья Вадимовна Жилина

Номер счета: 40817810202000893784

Банк получателя: Алтайское отделение 8644 ПАО Сбербанк

БИК: 040173604

Корреспондентский счет: 30101810200000000604

КПП: 222443001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 09101903

ОГРН: 1027700132195

Для перевода:

Сбербанк

Номер карты: 5336690077739888

Номер телефона, привязанный к карте: 89039900033

Яндекс деньги: 410017341435810

PayPal: vadjilin@yandex.ru

Кстати

Следить за состоянием Алены можно через акккаунт ее подруги в инстаграмм – @baddielily, а также по хэштегу #ВернемАленуДомой