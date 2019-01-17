Январская индексация пенсий: кому и почему не повысили

Неработающие пенсионеры ждали январской пенсии как манны небесной. Ведь некоторые рассчитывали получить надбавку в тысячу рублей. Однако в январе в соцсетях появились гневные сообщения, что некоторые старики, которым была положены компенсация, якобы остались не у дел – либо прибавка оказалось не особо ощутимой, либо ее не случилось совсем. В ОПФР по Алтайскому краю прокомментировали эту ситуацию.

Кто получил прибавку

По данным регионального ОПФР, страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января на 7,05%. В результате страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей в месяц. Однако нужно понимать, что не у всех именно на такую сумму - прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. То есть чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

Почему пенсии у некоторых не увеличились

Есть категории неработающих пенсионеров, которые не получат январскую прибавку. Во-первых, это касается тех случаев, если, например, пенсионер уволился с работы совсем недавно (с октября-ноября-декабря 2018 года и позже). Увеличенную пенсию получат в таком случае лишь пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.

Во-вторых, не ощутят прибавки пенсионеры, получающие минимальную пенсию, размер которой ниже уровня прожиточного минимума.

- Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, - уточняет Ирина Ивановна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю.

То есть ситуация такова: ваша пенсия меньше прожиточного минимума и государство выплачивает вам социальную доплату. И если по итогам январской индексации пенсия снова не достигает уровня прожиточного минимума, то сохраняется социальная доплата – и пенсионер продолжает получать пенсию на уровне прожиточного минимума. Увы, но при таком раскладе ощутить повышение пенсии возможно лишь при увеличении прожиточного минимума пенсионера.

И третья категория, которые не ощутили прибавки – это получатели социальных пенсий. По закону индексация распространяется только на страховые пенсии.

Когда повысят социальные пенсии

Как пояснили в пенсионном фонде, с января индексировались только страховые пенсии неработающих пенсионеров, а социальные пенсии будут повышены с апреля 2019 года на 2,4 %.

Денежки

ОПФР по Алтайскому краю привел примеры нынешнего увеличения пенсии исходя из ее установленного размера:

- Если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 руб., после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 руб. и составила 9781 руб.

- Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 руб., после индексации она увеличилась на 1088 руб. и составила 16525 руб.

Цифры

Всего в Алтайском крае проживает 689 тысяч получателей страховой пенсии, из них 573 тысячи (83 %) – неработающие, они и получат прибавку в январе. Индексация страховых пенсий составляет 7,05 %, но у каждого повышение - индивидуальное.