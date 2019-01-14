Креативные гадания на святки от барнаульцев: вареники с сюрпризом и рулетка-ромашка

Январь - это не только искрящаяся огнями елка, румяный рождественский гусь, купание в ледяной проруби. Это еще и святки - волшебные дни, позволяющие заглянуть в зазеркалье, приоткрыть тайны будущего. С древних времен в святки девушки гадали, бросая башмачки на дорогу, выглядывая в зеркалах будущего жениха.

Да и сегодня в святки многие хотят узнать судьбу. Так, в «Горной аптеке» Барнаула в эти дни даже устроили специальный святочный вечер и гадали на варениках. Гадать можно до 19 января.

Сюрпризы в варениках

- Кроме обычных ингредиентов (тесто, творог) там закладывались сюрпризы, - рассказывает Ольга Лонская, директор «Горной аптеки». У каждого сюрприза - свое значение. Если кому потом попался лавровый лист - к жениху и славе, перец – к яркому году, ягодка - к сладкой жизни и т.д. Вы также можете погадать дома.

По словам Лонской, в эти мистические дни в старинных зеркалах «Горной аптеки» можно увидеть призрак голубой дамы, силуэты горных офицеров. За тонкой гранью серебра, по святочным преданьям, живут видения, игру которых можно увидеть, как на экране. Кто знает, может, они своим появлением хотят сказать что-то о будущем нашего города.

Вот еще несколько старинных гаданий от «Горной аптеки».

Ворожба на ореховой скорлупе

Это гадание поможет узнать, кто вас любит. Отрежьте несколько полосок бумаги и напишите на каждой по имени предполагаемого поклонника. В ёмкость налейте воды, по краям приклейте записки с именами. В скорлупу ореха поставьте маленькую свечку и зажгите. Маленький кораблик положите в центр ёмкости. Дождитесь, пока скорлупа подплывет к бумажке. Этот человек к вам неровно дышит. Остановилась между двумя листиками, мужчины в равной степени питают к вам чувства.

Ворожба с полотенцем

Обряд с помощью вещего сна позволит узнать, как будет выглядеть вторая половинка. Перед сном поставьте рядом с кроватью таз с водой. Понадобится новое, белое полотенце. Положите его рядом с емкостью. Скажите: «Суженый (суженая) приходи. Водой умывайся, полотенцем утирайся». После этого идите спать, ваш будущий жених или невеста вам приснится.

Ритуал с чашками

Приготовьте кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, ёмкость с водой. Каждый предмет положите в небольшую чашку. Каждый, принимающий участие в ритуале, с закрытыми глазами выбирает одну. Расшифровка:

Кольцо — брак, счастливая супружеская жизнь;

Монета — деньги;

Хлеб — изобилие;

Сахар — счастье;

Лук — печаль;

Соль — неприятности;

Чаша с водой — перемен не предвидится.

Ритуал с яйцом

Понадобится свежее яйцо и теплая вода. В полночь вылейте белок в воду. Если белок упал на дно — перемен не предвидится. Если превратился в паутинку - враги плетут сети. Длинные полосы сверху вниз — перемены, важные события. Большая часть наверху — подъём, радость.

Гадание на рулетке в музее «Мир времени»

Сотрудники барнаульского музея «Мир времени» также приглашают погадать. В этом музее есть старинная рулетка «ромашка». Бросаешь шарик, задаешь вопрос - любит ли тебя возлюбленный - и получаешь один из ответов: любит, не любит, значительно, незначительно.

Есть в этом музее и старинные гадательные карточки (см. фото выше). Их пять, отвечающих на вопросы: Какова любовь? За кого выйдет замуж? На ком женится? Что ожидает в будущем? Чего остерегаться? Ведущий задает один из вопросов и гадающий называет число от 1 до 25. После этого ведущий зачитывает значение.

Гадание на камнях в «Туриной Горе»

А вот в салоне «Турина гора» посетителям предлагают погадать на камнях.

- У нас много украшений из различных камней, - рассказывает Екатерина Москвитина, директор галереи. - Человек приходит со своей считалкой, начинает считать украшения, к примеру: «Царь, царевич, король королевич , кто ты будешь такой». Бац, останавливается на каком-то украшении из камней и выбирает камень, которые больше нравится. После этого спрашивает нас, что означает этот камень. Клубничный кварц, к примеру - к замужеству, аметист, бирюза - к любви, чароит – обретение душевной гармонии, освобождение от комплексов и т. д.

Кстати, с таким же успехом можно погадать в музее «Мир камня». Смотришь на тот, который «на тебя смотрит» и после этого находишь значение в интернете.