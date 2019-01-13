Смешные «поросячьи» картинки от барнаульского художника

С 13 на 14 января наступит старый Новый год. Так уж нам повезло с календарями, что этот праздник к нам приходит дважды. В этот раз не будет уже торжественного боя курантов, да и бабаханий петард, как правило, гораздо меньше. Многим хочется просто спокойно посидеть в семейном кругу, отдохнуть от обилия еды и алкоголя. Хотя не всем - заметно, что в маркетах опять оживление, народ активно наполняет корзины, разбирая с витрин шампанское.

Барнаульский художник-карикатурист Александр Ермолович специально для «Комсмольской правды» - Барнаул» нарисовал к этому празднику веселые карикатуры. Его смешные картинки уже давно пользуются успехом в сети, их охотно публикуют специализированные сайты карикатур. Рисунки для « Комсомолки» навеяны проводами Года собаки и встречей Года свиньи по китайскому календарю.

Веселого старого Нового года!

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича