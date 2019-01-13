2019-01-12T17:15:57+03:00
Общество

Смешные «поросячьи» картинки от барнаульского художника

Карикатурист нарисовал их эксклюзивно для «Комсомольской правды» к старому Новому году
Марина КОЧНЕВА
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Веселые карикатуры Александра ЕрмоловичаВеселые карикатуры Александра Ермоловича
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С 13 на 14 января наступит старый Новый год. Так уж нам повезло с календарями, что этот праздник к нам приходит дважды. В этот раз не будет уже торжественного боя курантов, да и бабаханий петард, как правило, гораздо меньше. Многим хочется просто спокойно посидеть в семейном кругу, отдохнуть от обилия еды и алкоголя. Хотя не всем - заметно, что в маркетах опять оживление, народ активно наполняет корзины, разбирая с витрин шампанское.

Барнаульский художник-карикатурист Александр Ермолович специально для «Комсмольской правды» - Барнаул» нарисовал к этому празднику веселые карикатуры. Его смешные картинки уже давно пользуются успехом в сети, их охотно публикуют специализированные сайты карикатур. Рисунки для « Комсомолки» навеяны проводами Года собаки и встречей Года свиньи по китайскому календарю.

Веселого старого Нового года!

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

Веселые карикатуры Александра Ермоловича

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