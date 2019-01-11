Барнаулец окружил себя предметами из года своего рождения

Основатель музея «Мир времени» Сергей Корепанов 11 января отмечает шестидесятилетний юбилей. Одним из главных подарков для героя торжества стал кабинет, в котором время переносится в 1959-й - год его рождения.

- Я давно собирал предметы этого года, и даже однажды создавал экспозицию - «1959», но тогда сразу же расформировал, подумал: нет, это звездная болезнь, культ личности. А в этом году культ победил, захотелось сделать себе маленький кабинет, где время твое как будто снова стартует, - рассказал Сергей Корепанов «КП» - Барнаул.

В новом кабинете – музее Корепанова окружают советский телевизор, радиоприемник¸ радиола, журналы из 1959 года, календари, материалы 21 партийного съезда с призывами строить коммунизм, догнать и перегнать Америку, часы, карманные фонарики и другие уникальные экспонаты из советской эпохи.

- Это был удивительный год, когда появился ледокол «Ленин», наш спутник достиг Луны, витал дух предчувствия полета в космос первого космонавта , - рассказывает юбиляр.

Самые первые впечатления самого Корепанова из советского детства: «Иду по улице деревни Романово в Усть–Пристанском районе и думаю: вот мне уже четыре года».

В сегодняшней круглой дате - 60 юбиляра немного пугает разве что цифра.

- А так я себе внутри больше тридцати никогда не давал,- говорит почетный горожанин, неуемной энергии которого можно позавидовать. Среди громадья его смелых планов, к примеру - реконструкция легендарной аптеки «КрюгерЪ».

Кстати, побывать в кабинете – музее «1959» может любой желающий по адресу: улица Матросова, 13.