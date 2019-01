Старый Новый год в Барнауле: программа мероприятий

Мужской хор Свято-Данилова монастыря

«Музыка, исцеляющая душу» – именно так отзываются о концертах мужского хора Свято-Данилова монастыря. В праздничную программу хора включены песнопения Русской Православной Церкви, духовные стихи, оригинальные монастырские и русские народные песни.

- Основная задача – погрузить слушателя в мир души с момента её рождения, пройти вместе с ней время становления, преодолевая искушения окружающего мира, познать веру и безверие, надежду и разочарование, любовь и ненависть, прийти к покаянию и очищению, и через смерть телесную и воскресение привести душу к вечной жизни! – рассказывают организаторы концерта.

Русское народное творчество, которое представлено во втором отделении концерта, продолжает раскрытие темы человеческой души через различные стили и жанры.

Когда: 13 января в 17.00

Где: Государственная филармония Алтая

Адрес: Барнаул, ул.Ползунова,35, тел. (3852) 50-05-20

Цена билета: 400- 800 рублей

Выставка «Ляльки-валяльки»

На выставке представлены предметы, выполненные в технике мокрого и сухого валяния из войлока.

- Это войлочные панно и картины, а также скульптурные композиции мастеров Алтайского края. Например, известная мастер валяной обуви Галина Толкацкая предоставила на выставке не только валенки и тапочки, но еще и свои «Ляльки-валяльки». Так называется её домашняя мастерская и под этим брэндом её знают интернет-покупатели всей страны, - рассказывают в музее.

Детские работы на выставку предоставили учащиеся ДШИ № 2 и Поспелихинского центра детского творчества.

Посетителей выставки ожидает красочный мир войлочного искусства: многоцветные натюрморты, пейзажи из шерсти мастера Татьяны Горбуновой и её учеников, удивительно точная и живая анималистическая скульптура, кукла Татьяны Рудаенко, скульптурные композиции детской студии художественного войлока из Поспелихи «Аквилегия».

Зрители встретятся с любимыми героями мультфильма – Винни-Пухом, Совой и осликом Иа, созданными специально для музейной экспозиции барнаульским мастером Мариной Дьяковой.

Кстати, в рамках работы выставки можно записаться на мастер-классы из цикла «Войлочные фантазии».

По 27 января

Где: Художественный музей

Когда: Барнаул, Максима Горького, 16, тел.(3852) 50-22-29

Цена билета:30 рублей

Новогодние и рождественские мировые джаз-хиты

Новый год продолжается! Заряжаемся праздничным настроением с известным алтайским музыкантом Андреем Земсковым и ансамблем Jazz-Comfort! 100% живой звук гарантирован!

В программе концерта - самые известные рождественские и новогодние композиции («Let it snow», «Jingle bells», «White Christmas», «Rockin around the christmas tree», а также саундтреки к фильмам «Один дома», «Один дома-2».

Когда: 11 января в 19.00

Где: Концертный зал АГИК

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 66, тел.(3852) 66-76-28

Цена билета: от 300 рублей

Космические программы

12 января

11.00 - «Приключение Хрумки в зимнем лесу» - красочная сказка знакомит самых маленьких посетителей планетария с созвездиями зимнего ночного неба.

13.00 – «Космонавтика для детей» - программа позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции.

15.00 – «Тайны красной планеты» - путешествие погружает в атмосферу марсианских хроник. Опустившись на Марс, вы почувствуете себя первопроходцами.

13 января

11.00 – «Новогодние космические приключения» - волшебное путешествие незадачливой Бабы Яги в космосе.

13.00 – «Солнечная система» - полнокупольная программа-викторина о планетах Солнечной системы!

15.00 – «Удивительное путешествие по солнечной системе»: благодаря компьютерной графике вы совершите захватывающую экскурсию во все уголки Солнечной системы.

Где: Барнаульский планетарий

Адрес: Барнаул, пр.Сибирский, 38, тел.(3852) 61-10-65

Цена билета: 80-100 рублей