2019-01-13T14:33:36+03:00
Общество

По Алтаю прошли слухи о китайских мандаринах с гриппом

Фейковые сообщения о погибших от этого детях гуляют по сетям и мессенджерам
Иван ОЛЕКСЮК
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Сообщение оказалось фейкомСообщение оказалось фейкомФото: Олег УКЛАДОВ
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До Алтая докатились слухи о якобы зараженных гриппом мандаринах. Аудиосообщения рассылаются через социальные сети и мессенджеры в разных регионах.

Фейковое сообщение о зараженных мандаринах

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В Алтайском крае распространяется аудио о Барнауле, где якобы уже погибло от гриппа 13 детей. Вот одно из них:

- Алена, ни в коем случае, передай, по возможности, всем – не покупать мандарины. Особенно маленькие китайские, ну и для подстраховки вообще никакие. В Барнауле завалены все больницы. В детском отделении за месяц умерло 13 детей. У нас в Заринске умерло сегодня двое. От мандаринов. Никаких мандаринов вообще, - говорится в фейковом послании.

Стоит отметить, что эти сообщения гуляют не первый год. После рассылки в 2019-ом Роспотребнадзор опроверг слухи и попросил не верить «случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер».

Никто от гриппа не умирал

Слухи о зараженных детях в Алтайском каре опровергла заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова.

- Эти сообщения рассылаются третий год подряд в одно и то же время. Информация о летальных случаях от гриппа у детей да еще и в таком количестве абсолютно ложная. Сейчас у нас есть сезонная заболеваемость, уровень которой соответствует средним многолетним показателям, - говорит специалист.

Также Переладова отметила, что заразиться гриппом через мандарины – невозможно. Грипп распространяется только воздушно-капельным путем. Даже если зараженный человек чихнет на мандарин, вирус погибнет хотя бы из-за того, что фрукты выделяют эфирные масла, которые имеют дезинфицирующие свойства. Заразиться можно будет только в том случае, если вы находитесь рядом с больным человеком.

Роскачество проверило мандарины

Кстати, перед новым годом Роскачество провело масштабное исследование мандаринов.

- Мандарины из магазинов, с рынков и плодоовощных баз исследовали по 426 показателям, 176 из них – пестициды разных групп. Изучали в том числе наличие пестицидов в кожуре и мякоти, показатели болезней цитрусовых, вкус, цвет, сортовые особенности и соответствие фактического сорта плодов заявленному продавцом, - сообщает организация.

В ходе испытаний нарушений обнаружено не было. Превышений по содержанию нитратов и пестицидов в мандаринах не нашли, даже в китайских, которые по каким-то причинам пользуются недоброй славой. Не было в них обнаружено также ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов.

Подсказка «КП»

Грипп через мандарины не получишь, а кишечную инфекцию - запросто, особенно, если есть их немытыми руками.Роспотребнадзор дает несколько простых рекомендаций при покупке плодов.

- Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

- Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

- У продавца должны быть документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

- Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

- Мойте руки перед едой и приготовлением пищи.

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