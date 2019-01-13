Пятилетний мальчик «сдал» пьяных родителей Следственному комитету

Пятилетний мальчик из Барнаула «заложил» собственных родителей Следственному комитету. Ребенок позвонил на горячую линию и пожаловался на взрослых, которые, сильно перебрав с алкоголем, уснули и оставили малыша без присмотра.

Все произошло еще весной прошлого года, но известно об этом случае стало только сейчас, когда ведомство отчиталось об итогах работы телефонной линии «Ребенок в опасности».

После сообщения барнаульского «Павлика Морозова» начали проверку, которая нашла в действиях родителей признаки преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Родителей как следует пропесочили, чтобы в следующий раз было неповадно оставлять мальчика одного и поставили на учет. Теперь инспекторы периодически опрашивают ребенка, как ведут себя его родители.

Кстати, всего в 2018 году в следственное управление по телефонной линии «Ребенок в опасности» поступило порядка семи тысяч звонков. В большинстве случаев звонившие спрашивали номер полиции, скорой помощи и даже такси. Только 42 обращения были переадресованы для проверок.

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Жителей просят сообщать о совершенных или готовящихся преступлениях против несовершеннолетних.

Телефон линии «Ребенок в опасности» в Алтайском крае – (3852) 29-80-95, для абонентов сотовых операторов – 123.