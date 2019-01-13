2019-01-13T12:41:45+03:00
Общество

Пятилетний мальчик «сдал» пьяных родителей Следственному комитету

Он позвонил на «горячую линию» и рассказал, что взрослые спят, а он один без присмотра
Иван ОЛЕКСЮК
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После звонка начали проверкуПосле звонка начали проверкуФото: Олег УКЛАДОВ
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Пятилетний мальчик из Барнаула «заложил» собственных родителей Следственному комитету. Ребенок позвонил на горячую линию и пожаловался на взрослых, которые, сильно перебрав с алкоголем, уснули и оставили малыша без присмотра.

Все произошло еще весной прошлого года, но известно об этом случае стало только сейчас, когда ведомство отчиталось об итогах работы телефонной линии «Ребенок в опасности».

После сообщения барнаульского «Павлика Морозова» начали проверку, которая нашла в действиях родителей признаки преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Родителей как следует пропесочили, чтобы в следующий раз было неповадно оставлять мальчика одного и поставили на учет. Теперь инспекторы периодически опрашивают ребенка, как ведут себя его родители.

Кстати, всего в 2018 году в следственное управление по телефонной линии «Ребенок в опасности» поступило порядка семи тысяч звонков. В большинстве случаев звонившие спрашивали номер полиции, скорой помощи и даже такси. Только 42 обращения были переадресованы для проверок.

Запишите телефончик

Жителей просят сообщать о совершенных или готовящихся преступлениях против несовершеннолетних.

Телефон линии «Ребенок в опасности» в Алтайском крае – (3852) 29-80-95, для абонентов сотовых операторов – 123.

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