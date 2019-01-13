2019-01-13T11:26:46+03:00
Общество

Что делать, если застрял зимой на трассе

Советы дают алтайские спасатели
Иван ОЛЕКСЮК
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Запомните список того, что никогда не будет лишним в машине зимой.Запомните список того, что никогда не будет лишним в машине зимой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На Алтай идут морозы, а любая техника имеет свойство ломаться и выходить из строя. Алтайские спасатели дают советы водителям, что делать, если вы застряли зимой на трассе.

Конечно, если вдруг что-то застучало под капотом автомобиля, не нужно надеяться, что удастся дотянуть до города – сворачивайте на ближайший автосервис или населенный пункт, где даже если и не будет механика, вы сможете найти теплое помещение.

В ситуации, когда вы не можете покинуть автомагистраль, нужно прижаться к обочине и остановиться:

- руль вывернуть вправо (если в автомобиль врежутся, машина съедет в кювет, а не на середину проезжей части, создав еще более опасную ситуацию).

- выходить из автомобиля через правую дверь и проследить, чтобы пассажиры вышли так же!

- выставите знак аварийной остановки

- включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты.

- дети должны находиться под присмотром.

Звонок спасателям

Позвоните в пожарно-спасательную службу и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.

Важно понять, где вы находитесь. Посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость — получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались.

Как подготовиться к дороге

К дальней поездке, главное, правильно подготовиться. Зимой в багажнике никогда не будет лишним иметь трос, пару стальных карабинов, лопату, спиртовку, примус или 4-5 длинных свечей, шерстяное одеяло или плед, фонарь.

- В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин. Если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива, - сообщает краевое управление МЧС.

Как согреться

Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте шапку, даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку – и тепло, и меньше шансов испачкаться.

Пригодятся и свечи – их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно опасно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус.

Машину постарайтесь не глушить – неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру.

Запишите телефончик

Если вы увидели нештатную ситуацию на дороге — позвоните в экстренные службы. Важно предупредить трагедию до ее возникновения. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни!

Помните: телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - "101", единый телефон вызова экстренных служб - "112".

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