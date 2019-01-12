2019-01-12T13:37:25+03:00
Общество

Легендарный Т-34 в Барнауле

Горожане любят его, а иностранные гости побаиваются
Анна СЕМИНА
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Танк Т-34 в БарнаулеТанк Т-34 в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
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Российский фильм «Т-34» бьет все возможные и невозможные рекорды проката, а его главный «герой» - легендарный танк приобретает новую волну народной любви и барнаульцы не исключение.

Наш город в этом плане счастливчик, ведь в самом его центре, на бульваре Защитников Сталинграда располагается памятник легендарной боевой машине. Он был открыт в далеком 1995 году, в день 50-летия Победы. Почему именно Барнаул? Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны на заводе № 77 Наркомата танковой промышленности (ныне «Барнаулстрансмаш». – прим.ред.) было собрано десять тысяч дизельных двигателей для Т-34.

По словам историков, экземпляр, который представлен на гранитном постаменте в Барнауле – это не муляж. Он действительно участвовал в боях Великой Отечественной войны, также как и в фильме «Т-34» имел дело с фашистскими «пантерами». На нем бойцы прошли всю Европу, освобождали чехословацкую Прагу. И это далеко не все.

Однако, официальные, документально подтвержденные данные утеряны. Сейчас историю танка-памятника рассказывают ветераны, но насколько они верны – неизвестно.

Когда боевые будни закончились, танк перевезли в поселок Акташ Республики Алтай. Там он некоторое время простоял в отдельном мотострелковом полку в поселке Акташ Республики Алтай. После его расформирования Т-34 отправили в Бийск на танковый полигон № 306054. И, как теперь уже известно, почти 24 года назад машина прибыла в столицу Алтайского края.

Стоит отметить, что танк хорошо вписался в композицию площади Победы. Жители и гости города, любят приходить сюда в любое время года и фотографироваться, а кто-то хочет просто прикоснуться к легенде. Особо красочно Т-34 выглядит в преддверии празднования 9 мая, когда его отмывают и очищают, ведь в День Победы он вновь становится местом притяжения. А вот иностранцы, поговариваю, побаиваются его.

- Как-то приезжала к нам туристическая группа немцев. Они остановились в гостинице «Барнаул», и когда отправились за продуктами в ближайший магазин на Социалистическом проспекте, испугались, что танки в городе. Они сразу узнали его. Мы им объяснили, что он не на ходу, но они не поверили и больше той дорогой на всякий случай не ходили, - признается гид Александр.

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