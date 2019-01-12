Пятилетний мальчик «сдал» пьяных родителей

Пятилетний мальчик из Барнаула «сдал» собственных пьяных родителей правоохранительным органам.

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю работает «горячая линия» «Ребенок в опасности». Позвонить на нее может как сам ребенок, так и его родители и просто неравнодушные люди, которые знают, что в отношении детей уже было совершено или только готовится преступление. Звонки принимаются в круглосуточном режиме, а решения – оперативно.

По данным пресс-службы ведомства, в 2018 году в следственное управление поступило около семи тысяч звонков. Правда из них только 23 относились к компетенции следственных органов. Тем не менее, всех выслушали.

Среди этих звонков были и такие жалобы, которые требовали решения здесь и сейчас. Так в один из майских дней на линию позвонил пятилетний малыш. Доподлинно неизвестно откуда он взял этот номер, но проблема у него действительно была серьезная и уже в своем юном возрасте он понял, что только взрослые смогут ему помочь.

- Он рассказал, что родители находятся дома в состоянии сильного алкогольного опьянения и спят, а он остался без присмотра, - говорят в СУСКе.

Операторы call-центра немедленно передали информацию в отдел полиции для проверки и принятия оперативных мер, так как никто не знал чем это может обернуться для ребенка. Сообщение проверяли следователи из Индустриального района и данные подтвердились. В действиях родителей мальчика правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Впоследствии материалы проверки передали отдел дознания органов внутренних дел.