Жителям Алтайского края специалисты Министерства природных ресурсов и экологии рассказывают, как правильно собирать валежник.

Закон, разрешающий собирать в лесах валежник вступил в силу с 1 января 2019 года. Хотя, стоит признаться, и раньше люди подбирали все что упало, но делали это на свой страх и риск. Теперь же это разрешено на государственном уровне.

Что же относится к валежнику, а что нет? По словам специалистов ведомства, разрешена заготовка лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, причем именно остатков, а не целых деревьев и кустарников.

- Под понятие валежник не попадают сухостойные деревья и деревья, поваленные ветром (ветровал). Как и раньше рубка сухойстойных и ветровальных деревьев без разрешительных документов, квалифицируется как хищение либо уничтожение или повреждение государственного имущества, - уточняют в ведомстве.

В Минприроды считают, что теперь основная часть нарушений будет связанна именно с хищением данной категории древесины.

Между тем, для сомневающихся в ведомстве продолжает работу «горячая линия». В новогодние выходные на нее поступил лишь один звонок. А вот на данный момент обработано уже шесть обращений. Задать уточняющий вопрос или получить квалифицированную консультацию можно по телефонам: 8(3852) 63-66-40 и 8-800-100-94-00.