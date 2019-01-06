Лихач на Mitsubishi протаранил шесть автомобилей около «Грани Алтая»

Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло в воскресенье, 6 января 2019 года, на трассе «Барнаул-Новосибирск» около дорожного комплекса «Грань Алтая».

ДТП у Граней Алтая.Автор: Sergey Tsetsulnikov

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в автомобили, которые были припаркованы около комплекса. Иномарка протаранила шесть машин. К счастью, обошлось без жертв, за медицинской помощью обратился только один человек.

Очевидцы при этом сообщают, что Mitsubishi выехал на встречную полосу для обгона, а другой автомобиль поворачивал на «Грань Алтая». Уходя от столкновения, иномарка перелетела через сугроб и протаранила припаркованные машины. Это доказывает и опубликованное в интернете видео.

– Скорость была нехилая. Он пошел на обгон, одну, кажись, обогнал, и не заметил, что перед ней другая машинка начала заруливать к «Граням». Уходя от столкновения, он протаранил парковку, – написала в соцсетях очевидец ДТП Алена.

Семь автомобилей, в том числе машина виновника аварии, получили повреждения. Наиболее сильные – у Mitsubishi, Suzuki и Toyota.

– Разговаривал с хозяином Toyota Camry, не подлежит восстановлению, почти новая, всю повело, – заметил Александр.

Судя по фотографиям, восстановить Mitsubishi тоже вряд ли удастся.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.