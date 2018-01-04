2019-01-04T13:50:39+03:00
Досуг

Почему в бане нельзя сразу брать веник в руки

Советы опытного алтайского парильщика
Анна АДАМАЙТЕС
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Баня "Сандуны" в НовотырышкиноБаня "Сандуны" в НовотырышкиноФото: Анна АДАМАЙТЕС
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Алексей Дробышев, мастер парения алтайского банного комплекса «Сандуны», знает как доставить удовольствие и улучшить здоровье людей с помощью пара не понаслышке. Читателям «КП» он раскрыл несколько профессиональных секретов.

Баня против одиночества

Баня не любит одиночек. И вовсе не потому, что здесь опасно находиться одному. Тело лучше пропаривается, когда все мышцы расслаблены. Если вы хлопаете веником себя сами, воздействие пара и массаж мышц будет поверхностным. С парильщиком — все наоборот: пар проберет вас до косточек, мышцы расслабятся, а целительный эффект будет длительным.

Какой веник? Любимый!

В русской традиционной бане чаще всего используют веник березовый. Он и гнется хорошо, и пользу коже приносит. Но парильщики советуют попробовать веники разные. Какой полюбится, тот и ваш! Ива — гибкая, обладает антисептическими свойствами, пихта — ароматная, спасает от простуды, дарит особые ощущения от прикосновения иголок во время парения, дуб — отлично нагоняет пар и хорошо проминает тело. А вот бамбуковые веники без листьев наш эксперт не сильно принимает. Вреда в нем, конечно, нет, но и пользы особой тоже не имеется.

Первый пошел!

Любители пара нередко придумывают свои особенные ритуалы перед заходом в баню — кто-то ноги заранее распаривает, якобы это готовит тело к парению, кто-то старательно моет все тело мочалкой, чтобы «грязь не впиталась». Делать это бессмысленно, считает Алексей Дробышев. Хотя, если нравится — делайте, вреда это не принесет. А вот париться в первый заход в парилку не рекомендуется, организм должен привыкнуть к жару.

- Удобно расположитесь на полке и просто насладитесь баней. Это и будет подготовкой к парению, - сказал сандунинский мастер парения.

С ног до головы

Начинать парение нужно с ног, постепенно продвигаясь в сторону головы. При этом не забывайте, что слово «париться» не случайно происходит от слова пар. Именно пар — главное в этом деле, а не битье веником по телу. Поэтому сперва понагнетайте пар, потом слегка снизу вверх пройдитесь по телу веником. И только после этого рекомендуется увеличить силу удара.

Баня "Сандуны" в Новотырышкино Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Баня "Сандуны" в НовотырышкиноФото: Анна АДАМАЙТЕС

Где алкоголю место

Принимать алкоголь во время банных процедур парильщики не рекомендуют: нагрузка на сердце будет слишком большой. Да и в целом полезнее во время банных процедур пить горячий травяной чай, чем любые, даже безалкогольные, прохладительные напитки. Однако пиво в бане может пригодиться. Если его разбавить водой и плеснуть на каменку, вы почувствуете приятный аромат хлеба. Главное — не переборщите с количеством хмельного напитка, чтобы не появилось погорклого запаха.

Не стоит усердствовать и с аромамаслами. Многие добавляют их в воду и поддают на каменку. В итоге можете не только каменку замаслить, но и жжение в глазах вызвать. Добавьте капельку эфирного масла в ковш с горячей водой и побрызгайте на стены. Запах получится деликатный и ненавязчивый. А для полноты букета — развесьте пучки сушеных ароматных трав по парилке, их эфирные масла будут выходить естественным образом и навивать летние воспоминания.

Главное — удовольствие

И помните главное правило бани — все здесь должно быть в удовольствие. Если вам слишком жарко, сбавьте жар, не терпите. Сидите в парилке ровно столько, сколько приятно. Задышалось тяжело, почувствовали пульс в висках? Выходите! Лучше (полезнее и приятнее) зайти несколько раз по чуть-чуть, чем сидеть до изнеможения.

Легкого вам пара!

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