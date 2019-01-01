Барнаульский поселок Восточный остался без воды 1 января

Коммунальная авария произошла в барнаульском поселке Восточный, оставив часть района без водоснабжения.

Об этом сообщают местные жители в сообществе «Барнаул 22». По их словам, порыв водопровода произошел на пересечений улиц 2-й Степной и 3-й Степной. Люди оставались с 12:00 без воды. На месте работала аварийная бригада. По состоянию на пять часов вечера, водоснабжение так и не было восстановлено.

Отмечается, на соседних улицах вода есть.

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Напоминаем телефоны экстренных и диспетчерских служб, которые могут потребоваться барнаульцам в выходные дни.

Единая дежурная диспетчерская служба города, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - 29-91-99. В случае коммунальных аварий - 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.

Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула – 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).

Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» - 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).

Дежурная часть ГИБДД Барнаула – 39-35-86.

Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.

Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) - 46-99-86.

Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 717-820, 558-866.