2018-12-29T20:07:15+03:00
Общество

Не будьте свинкой в ресторане

Барнаульский эксперт по этикету рассказала о правилах поведения за столом
Анна АДАМАЙТЕС
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Наливать вино или прохладительные напитки тоже должен мужчина, а вот чай – женщина или официант.Наливать вино или прохладительные напитки тоже должен мужчина, а вот чай – женщина или официант.Фото: Анна АДАМАЙТЕС
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Если вы не знаете, с какого бока подойти к столу в ресторане и как правильно придвинуть к нему стул, самое время научиться светским манерам! В преддверии Нового года Евгения Скиба, консультант по этикету, дала мастер-класс.

В деловых отношениях границы между мужчинами и женщинами практически стерты. Здесь практически не важно, каков ваш пол или возраст. В светских отношениях все иначе.

- В светской ситуации женщина – королева. Она должна прекрасно выглядеть, быть гармоничной и с достоинством принимать все, что ей преподносит мужчина. А мужчина –преподносит все к ее ногам, - сказала Евгения.

Подготовка к визиту в ресторан

Эксперт напомнила, что в ресторан люди ходят, прежде всего, за общением и чтобы себя показать, еда – это вторичное. Поэтому людям, которые идут в ресторан, нужно хорошенько продумать свой образ, особенно это касается прекрасной половины человечества. Девушка должна позаботиться о качественном макияже.

- Поправлять за столом макияж – нельзя! Это табу, - сказала Евгения Скиба.

Если вам нужно попудрить носик, то сделать это придется в дамской комнате, но никак не за столом. Неприятные эмоции у окружающих могут вызвать яркие отпечатки помады на столовых приборах и бокалах. Поэтому, помаду выбирайте стойкую.

- Не пользоваться помадой совсем я не могу советовать, потому что на свидании мужчина изучает женщину, смотрит на ее губы. Яркая помада, естественно, привлекает внимание, - сказал эксперт.

Девушки за столом – королевы! Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Девушки за столом – королевы!Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В ресторане

В ресторане мужчина помогает женщине снять верхнюю одежду и передает ее в гардероб. Если столик заказан заранее, мужчина провожает даму до него. Если визит спонтанный, мужчина обязательно должен спросить у дамы, где она хотела бы расположиться. Евгения Скиба посоветовала выбрать место у окна, там, где хорошо просматривается весь зал.

У столика мужчина отодвигает стул. Дама подходит к столу и присаживается, в этот момент мужчина подставляет стул.

Сидя за столом, женщина не должна тянуться за солью и перцем – это обязанность мужчины. Дама говорит, что она хочет, а мужчина галантно исполняет ее желания и потребности. Упавшие приборы тоже должен подавать мужчина, но только при условии, если это не сделал официант.

- Девушки за столом – королевы! Они должны помнить об этом! Часто в ресторанах можно наблюдать ситуацию, когда подходит официант, начинает убирать со стола, а женщина суетливо бросается помогать ему. Хоть салфетку, но положит ему на поднос! Так делать не надо, – сказала Евгения Скиба.

Наливать вино или прохладительные напитки тоже должен мужчина, а вот чай – женщина или официант.

Дайте мужчинам шанс

Если мужчина плохо знаком с нормами этикета, женщина может деликатно подсказывать, что ему сделать: «Помоги мне со стулом, пожалуйста. Будь любезен, налей вина. Прими у меня пальто и т.д.» На мужчине должна лежать вся тяжелая работа за столом, пусть и относительно тяжелая. По словам эксперта по этикету, мужчинам на самом деле приятно выполнять эти обязанности и ухаживать за женщиной. Но часто женщины сами отбивают у них желание это делать.

- Посмотрите, как мы бежим к двери – напролом. Мужчина не успевает сориентироваться в ситуации и постепенно забывает, что перед женщиной надо дверь открывать, - сказала Евгения Скиба.

От женщины в этот момент требуется немного: притормозить перед дверью и дать возможность мужчине проявить себя галантным кавалером.

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