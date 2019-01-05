Фото – огонь: барнаульские девушки в купальниках и стильных нарядах

Точеные фигурки и отличный вкус. Эти барнаульские красавицы в минувшем году появились на страницах газеты «Комсомольская правда» (а некоторые появятся в этом). Все они - «Мисс стиль КП» и «Мисс купальник КП». Хотите тоже блистать на страницах нашего издания? Присылайте фото и информацию о себе на почту: redactkp@yandex.ru

Мисс купальник Татьяна Кумачева, 24 года:

- Люблю заниматься спортом, путешествовать, проводить время с друзьями и любимым мужем.

Татьяна КумачеваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Анастасия Бертенева, 28 лет:

- Обожаю путешествовать. Мечтаю побывать на Родине в Германии и снять об этом мини-фильм. Неисправимый меломан и шопоголик.

Анастасия БертеневаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс купальник Анастасия Нечунаева, 18 лет:

- Профессионально занимаюсь волейболом. Игрок сборной России. Фотомодель. Живу в свое удовольствие и добиваюсь всего, чего хочу.

Анастасия НечунаеваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Анастасия Брылева:

- Студентка. Будущий физик. Занимаюсь в цирковой студии. Верю в лучшее.

Анастасия БрылеваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Арина Коломина, 16 лет:

- Занималась народными танцами и вокалом, а сейчас увлеклась «железом». Чемпионка Алтайского края по модельному фитнесу в категории до 18 лет. Я верю в себя, в свои силы, любовь к жизни и от этого вырастают те самые крылья… «Я все смогу!»

Арина КоломинаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс купальник Дарина Соснина, 16 лет:

- Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь танцами. Принимаю участие в конкурсах красоты и талантов.

Дарина СоснинаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Вероника Кондакова, 26 лет:

- Работаю маркетологом, занимаюсь фитнесом и танцами. Очень люблю улыбаться.

Вероника КондаковаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Евгения Жиркова:

- Визажист. Независимый консультант по красоте. Веду курс «Макияж для себя. Профессионально подбираю косметику и подарки.

Евгения ЖирковаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс купальник Марина Семенова, Барнаул:

- Я - человек творческий. Занимаюсь вокалом и танцами.

Марина СеменоваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Надежда Морозова:

- Я студентка технического университета. До чирлидинга занималась спортивной гимнастикой. Люблю танцевать и фотографироваться. Мечтаю о большой крепкой семье. Хочу прыгнуть с парашютом и набить татуировку, хотя бы одну. Самое большое желание – просто жить и дарить людям свою улыбку.

Надежда МорозоваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Мальвина Ермолаева, 28 лет:

- В работе и в жизни придерживаюсь правила: «Если что-то делать, то делать это нужно хорошо!» Свободное время посвящаю близким и занятиям спортом.

Мальвина ЕрмолаеваФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Ольга Попова:

- Люблю путешествовать, ездить на автомобиле и ходить в горы.

Ольга ПоповаФото: Олег УКЛАДОВ

Мисс стиль Светлана Лазаренко:

- По образованию учитель. Я жизнерадостный, веселый человек. Веду активный образ жизни и всегда добиваюсь поставленной цели.