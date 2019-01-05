Фото – огонь: барнаульские девушки в купальниках и стильных нарядах
Точеные фигурки и отличный вкус. Эти барнаульские красавицы в минувшем году появились на страницах газеты «Комсомольская правда» (а некоторые появятся в этом). Все они - «Мисс стиль КП» и «Мисс купальник КП». Хотите тоже блистать на страницах нашего издания? Присылайте фото и информацию о себе на почту: redactkp@yandex.ru
Мисс купальник Татьяна Кумачева, 24 года:
- Люблю заниматься спортом, путешествовать, проводить время с друзьями и любимым мужем.
Татьяна КумачеваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Анастасия Бертенева, 28 лет:
- Обожаю путешествовать. Мечтаю побывать на Родине в Германии и снять об этом мини-фильм. Неисправимый меломан и шопоголик.
Анастасия БертеневаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс купальник Анастасия Нечунаева, 18 лет:
- Профессионально занимаюсь волейболом. Игрок сборной России. Фотомодель. Живу в свое удовольствие и добиваюсь всего, чего хочу.
Анастасия НечунаеваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Анастасия Брылева:
- Студентка. Будущий физик. Занимаюсь в цирковой студии. Верю в лучшее.
Анастасия БрылеваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Арина Коломина, 16 лет:
- Занималась народными танцами и вокалом, а сейчас увлеклась «железом». Чемпионка Алтайского края по модельному фитнесу в категории до 18 лет. Я верю в себя, в свои силы, любовь к жизни и от этого вырастают те самые крылья… «Я все смогу!»
Арина КоломинаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс купальник Дарина Соснина, 16 лет:
- Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь танцами. Принимаю участие в конкурсах красоты и талантов.
Дарина СоснинаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Вероника Кондакова, 26 лет:
- Работаю маркетологом, занимаюсь фитнесом и танцами. Очень люблю улыбаться.
Вероника КондаковаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Евгения Жиркова:
- Визажист. Независимый консультант по красоте. Веду курс «Макияж для себя. Профессионально подбираю косметику и подарки.
Евгения ЖирковаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс купальник Марина Семенова, Барнаул:
- Я - человек творческий. Занимаюсь вокалом и танцами.
Марина СеменоваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Надежда Морозова:
- Я студентка технического университета. До чирлидинга занималась спортивной гимнастикой. Люблю танцевать и фотографироваться. Мечтаю о большой крепкой семье. Хочу прыгнуть с парашютом и набить татуировку, хотя бы одну. Самое большое желание – просто жить и дарить людям свою улыбку.
Надежда МорозоваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Мальвина Ермолаева, 28 лет:
- В работе и в жизни придерживаюсь правила: «Если что-то делать, то делать это нужно хорошо!» Свободное время посвящаю близким и занятиям спортом.
Мальвина ЕрмолаеваФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Ольга Попова:
- Люблю путешествовать, ездить на автомобиле и ходить в горы.
Ольга ПоповаФото: Олег УКЛАДОВ
Мисс стиль Светлана Лазаренко:
- По образованию учитель. Я жизнерадостный, веселый человек. Веду активный образ жизни и всегда добиваюсь поставленной цели.
Светлана ЛазаренкоФото: Олег УКЛАДОВ