2018-12-29T14:08:33+03:00
Звезды

Почему на Новый год нужно надеть блестящее или желтое

Также, по словам стилиста из Барнаула Ольга Трофимовой, в тренде синий и красный цвета
Анна АДАМАЙТЕС
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В тренде синий и красный цветаВ тренде синий и красный цветаФото: Анна КОЛЬЧЕНКО
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Ольга Трофимова, барнаульский эксперт по стилю, рассказала, что лучше надеть на Новый год, исходя из модных тенденций и стандартов китайского гороскопа.

Что одеть в год свиньи?

Тем, кто верит в гороскопы, придется подбирать на Новый год желтые или золотые наряды, ибо 2019 год – год свиньи не простой, а желтой земляной. Допускаются также коричневые и черные наряды (свинья земляная).

Понятно, что в России мало кто следует рекомендациям китайских гороскопов. Задабривание зодиакальных зверей костюмом для многих из нас – просто приятное развлечение. Поэтому в основном модницы предпочитают ориентироваться на современные тенденции.

Красный цвет опять в моде Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Красный цвет опять в модеФото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Что в тренде?

А в тренде сегодня стиль 80-х.

- Это силуэтные платья с рюшами и воланами в одной цветовой гамме, - сказала Ольга.

Второй тренд – это блестящие наряды, с пайетками или глиттером (люриксом).

- В этом году сверкать не только можно, но и нужно! - говорит стилист.

Эксперт подчеркнула, что блестящие платья не нуждаются в дополнительных украшениях, они сами по себе украшения.

Третий тренд – прозрачные платья. Это могут быть двухслойные наряды, где внизу что-то вроде комбинации.

Четвертый тренд – платья с запахом и завышенной талией.

- Такие модели нужно обязательно примерять. Когда они просто висят на плечиках, то выглядят, как обыкновенный халат, но на фигуре платья преображаются, - сказала Ольга Трофимова.

Пятый тренд – двубортные платья-пиджаки. И хоть вид у них довольно официальный…

- Они выглядят динамично, можно одеть на корпоратив, добавив аксессуары, - сказала Ольга.

Также в тренде синий и красный цвета. Если платья будут при этом прозрачными или блестящими, вы сразите гостей наповал!

Синее платье с блестящими элементами - прекрасный выбор на Новый год Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Синее платье с блестящими элементами - прекрасный выбор на Новый годФото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Кстати

Ольга Трофимова подчеркнула, что совершенно не обязательно на праздновании Нового года постоянно быть в одном наряде. Под бой курантов можно выйти в блестящем силуэтном платье, а потом одеться в более удобное с запахом или двубортное.

Как подобрать украшение?

В выборе украшения стилист посоветовала ориентироваться не только на наряд, но и на цвет кожи. Если она теплого оттенка, значит, вам идут желтые металлы (золото, бронза и т.д.) Если кожа холодного тона, подбирайте украшения из белого металла (серебро, сталь, белое золото и т.д.). Определить, какой у вас тон кожи помогут вены. Если они зеленоватые – теплая, синие – холодная.

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