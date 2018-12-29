Почему на Новый год нужно надеть блестящее или желтое
Ольга Трофимова, барнаульский эксперт по стилю, рассказала, что лучше надеть на Новый год, исходя из модных тенденций и стандартов китайского гороскопа.
Что одеть в год свиньи?
Тем, кто верит в гороскопы, придется подбирать на Новый год желтые или золотые наряды, ибо 2019 год – год свиньи не простой, а желтой земляной. Допускаются также коричневые и черные наряды (свинья земляная).
Понятно, что в России мало кто следует рекомендациям китайских гороскопов. Задабривание зодиакальных зверей костюмом для многих из нас – просто приятное развлечение. Поэтому в основном модницы предпочитают ориентироваться на современные тенденции.
Красный цвет опять в модеФото: Анна КОЛЬЧЕНКО
Что в тренде?
А в тренде сегодня стиль 80-х.
- Это силуэтные платья с рюшами и воланами в одной цветовой гамме, - сказала Ольга.
Второй тренд – это блестящие наряды, с пайетками или глиттером (люриксом).
- В этом году сверкать не только можно, но и нужно! - говорит стилист.
Эксперт подчеркнула, что блестящие платья не нуждаются в дополнительных украшениях, они сами по себе украшения.
Третий тренд – прозрачные платья. Это могут быть двухслойные наряды, где внизу что-то вроде комбинации.
Четвертый тренд – платья с запахом и завышенной талией.
- Такие модели нужно обязательно примерять. Когда они просто висят на плечиках, то выглядят, как обыкновенный халат, но на фигуре платья преображаются, - сказала Ольга Трофимова.
Пятый тренд – двубортные платья-пиджаки. И хоть вид у них довольно официальный…
- Они выглядят динамично, можно одеть на корпоратив, добавив аксессуары, - сказала Ольга.
Также в тренде синий и красный цвета. Если платья будут при этом прозрачными или блестящими, вы сразите гостей наповал!
Синее платье с блестящими элементами - прекрасный выбор на Новый годФото: Анна КОЛЬЧЕНКО
Кстати
Ольга Трофимова подчеркнула, что совершенно не обязательно на праздновании Нового года постоянно быть в одном наряде. Под бой курантов можно выйти в блестящем силуэтном платье, а потом одеться в более удобное с запахом или двубортное.
Как подобрать украшение?
В выборе украшения стилист посоветовала ориентироваться не только на наряд, но и на цвет кожи. Если она теплого оттенка, значит, вам идут желтые металлы (золото, бронза и т.д.) Если кожа холодного тона, подбирайте украшения из белого металла (серебро, сталь, белое золото и т.д.). Определить, какой у вас тон кожи помогут вены. Если они зеленоватые – теплая, синие – холодная.