В новый год - с новыми достижениями

21 декабря в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» состоялась пресс-конференция с участием директора Владимира Богданова.

Напомним, в июне этого года Владимир Михайлович возглавил региональный филиал, продолжив работу по эффективной кредитной поддержке АПК региона, в том числе крупного, малого и среднего бизнеса, а также расширению клиентской базы физических лиц.

Умное «кольцо» и переводы без комиссий

К слову, в текущем году действительно произошло увеличение клиентской базы филиала на 4%. Количество клиентов превысило 222 тысячи, в том числе юридических лиц более 7,3 тыс. клиентов и порядка 215 тыс. клиентов - физических лиц.

Это связано как с высоким уровнем доверия к банку, так и с некоторыми преимуществами, в частности, его исключительными предложениями и технологическими возможностями.

- Держателям наших карт «Амурский тигр Премиум» мы бесплатно предоставляем платежное кольцо с функцией бесконтактной оплаты, - рассказывает Владимир Богданов. - Неоспоримыми достоинствами карты являются начисление 5,5% на остаток и дополнительная опция «Приорити пасс», которая дает возможность бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру. Ну и, конечно, держатель карты является почетным участником благотворительной программы: 0,7% от его безналичных операций перечисляются в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Стоит отметить, что Россельхозбанк традиционно отслеживает тренды финансовой сферы и старается идти в ногу со временем. Одним из первых он подключился к системе «p2p» - мгновенных переводов по реквизитам платежных карт. При этом сегодня перевод средств с карт любого банка на карту Россельхозбанка не предусматривает каких-либо комиссий.

- Вообще, в части розничного бизнеса мы закрываем этот год очень хорошо, - подчеркивает Владимир Михайлович. - Алтайский филиал занимает лидирующие место по объемам портфеля по кредитным картам. Неизменно пользуются спросом потребительские кредиты, активно мы прирастаем и в части ипотечного кредитного портфеля.

Розничный кредитный портфель филиала увеличился на 11% - это более чем на 1 млрд. рублей, и превысил 11 млрд. рублей. За 2018 год порядка 14,9 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай оформили в Россельхозбанке потребительские кредиты на сумму более 3,5 млрд. рублей. Объем ипотечного кредитного портфеля в 2018 году превысил 4,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 16%, или более чем на 606 млн. рублей.

В этом году Банк отмечает и существенный рост привлеченных средств клиентов. Объем пассивов юрлиц, размещенных в филиале, составляет более 10,5 млрд. рублей, частных клиентов - более 15 млрд. рублей.

Внимание - аграриям

Как и прежде, ключевой задачей филиала Россельхозбанка в регионе остается эффективная финансовая поддержка АПК, в том числе оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, деятельности малых форм хозяйствования, обновлении парков сельскохозяйственной техники и проведении сезонных работ. В 2018 году филиал предоставил аграриям края и соседней Республики Алтай на проведение сезонных полевых работ более 3,6 млрд. рублей (что на 51% больше в сравнении с прошлом годом).

А 1 декабря Россельхозбанк презентовал кредитный продукт на проведение сезонных работ для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Кредит оформляется по ходатайству АККОР с предоставлением минимального пакета документов. Также банк ввел для глав КФХ ускоренную процедуру одобрения кредита и упростил систему финансовой отчетности.

- Растущее доверие к банку, кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов, индивидуальный подход и качественное обслуживание - все это обусловливает положительную динамику основных показателей филиала, - завершает директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Владимир Богданов.

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