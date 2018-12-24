В Барнауле учитель английского 1,5 года насиловал своего ученика

Почти полтора года 37-летний учитель иностранных языков насиловал одного из своих учеников. Все происходило в классе после уроков. По предварительным данным краевого Следственного комитета, встречи с классным руководителем происходили под предлогом проведения дополнительных занятий. Кстати, мальчишке нет и 14 лет.

Учителя задержали

Об этом стало известно случайно. Школьник рассказал о «странных играх» с учителем своему другу, а тот поведал обо всем бабушке. Она-то и рассказала о случившемся родственникам пострадавшего ребенка.

Против педофила возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Учителя задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В школе, где все произошло, об инциденте говорить не захотели – понять их можно, для коллег педофила эта новость оказалась шоком – никто не ожидал такого…

- Его здесь нет и больше никогда не будет! Он арестован. Не буду говорить, почему, но это связано с его противозаконными действиями. До свидания, - сказал один из педагогов школы по телефону, когда мы попросили пригласить к телефону этого учителя.

Кстати, после всего произошедшего, на работе и дома у учителя прошли обыски. Следователи нашли улики, которые подтверждают, что педагог систематически «встречался» с учеником.

«Мы никогда не забудем Вас»

По словам знакомых задержанного учителя, мужчина был «типичным педагогом».

- Ужас какой, не может быть! – не поверил собеседник «КП» услышанному. – Он обычный педагог, всегда был на хорошем счету. Очень активный, мы с ним сотрудничали несколько лет назад. Он часто возил детей на экскурсии по Алтаю. Это были туры одного дня.

Глядя на страницу преподавателя, складывается впечатление, что парень мог претендовать на звание «Учитель года». На «стене» опубликованы высказывания великих педагогов про роль учителя и ценность детства. Александр Эдуардович (имя изменено – прим.авт.) писал отчеты после «вылазок» с детьми в Горный:

- Спасибо за яркие минуты счастья, которые мы дарили друг другу на протяжении поездки. И хочется верить, что вы не меньше меня ждёте следующего раза.

Особенно трогают, слова учеников, которые учитель когда-то репостнул.

- Один человек мне сказал, что жизнь расставит всё на свои места. Но дело в том, что не всегда мы согласны с этим решением. Иногда нужно бороться, пытаться что-то изменить, а иногда стоит просто смириться. Со временем может у нас и получится. Спасибо вам, Александр Эдуардович, что были рядом эти четыре года! Спасибо за все наши замечательные поездки и душевные беседы! Вы нас многому научили, - писала одна из его учениц.

Комментарий психолога

Совет родителям:

Не старайтесь быть идеальными для своих детей

По мнению барнаульского психолога Юлии Лыжниковой, ребенок сразу не рассказал о насилии родителям, так как его преследовало чувство вины и стыда:

- Даже если у детей хорошие отношения с родителями, часто они не рассказывают им о подобных случаях. Причиной тому - страх, связанный с чувством вины и стыда. Жертвы насилия всегда считают себя виноватыми, а несовершеннолетние – тем более. Ребенок кажется сам себе плохим и боится, что родители тоже будут считать его таким. Поэтому, как правило, подобными откровениями дети делятся со сверстниками, а не с мамой или папой.

По словам психолога, чтобы ребенок рассказывал о проблемах родителям, им самим не нужно быть идеальными:

- С детьми нужно сохранять отношения доверительные, а в подростком возрасте это возможно, только когда взрослые начинают делиться своими переживаниями и проблемами. Они должны рассказывать о трудностях на работе, показывая, что тоже могут расстраиваться. Образ идеального родителя мешает сохранять контакт с ребенком. Помимо этого, ребенку нужно говорить такие слова, как «Я всегда тебя выслушаю, всегда буду на твоей стороне, но если вдруг есть какие-то темы, которыми ты не можешь со мной делиться, а такое бывает, то тогда рассказывай об этом школьному психологу или старшему брату или родственнику».