В Барнауле полицейский засунул телефон в рот задержанному

В Барнауле будут судить экс-полицейского, который жестоко поступил с задержанным.

Инцидент произошел в сентябре в одном из магазинов. Там случилась кража, и сотрудники вызвали наряд полиции.

- На мужчину, причастного к краже, надели наручники. Но после того, как он начал высказывать претензии по поводу его задержания, сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции по Индустриальному району применил физическую силу, - сказали в следственном управлении СК по Алтайскому краю,

ППСник наступил ногой на шею задержанного и прижал ее к полу. А после просьбы потерпевшего позвонить, сел сверху и засунул в рот мобильник, а потом обмотал курткой голову. Все это бесчинство попало на камеру наблюдения.

Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия). Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

- Следователи совместно с оперативными сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по краю собрали достаточно доказательства причастности сотрудника полиции к противоправным действиям. Они подкреплены свидетельскими показаниями и записями с камер наблюдения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали в региональном СУСКе.