«Свадебные кредиты»: гуляют оба, выплачивает один

Барнаульский юрист Роман Виноградов обхватывает руками голову, когда говорит о «свадебных кредитах». Людей, которые практически не жили вместе, но при этом успели отпраздновать пышный банкет за счет банка, становится все больше.

- О чем они думали? – удивляется Роман.

Суммы, которые бывшие молодожены брали в долг, варьируются в среднем от 150 до 500 тыс. рублей.

– Большинство планирует отбить кредит за счет подаренных на свадьбу денег. Но на моей практике никому этого сделать еще не удавалось, - говорит юрист.

В итоге с «неотбитым» кредитом многие молодожены спустя год, а то и несколько месяцев решают развестись. И вот тут возникает серьезная проблема: женились двое, на свадьбе гуляли друзья и родственники с обеих сторон, а выплачивать кредит придется кому-то одному. Ведь кредит был взят до брака, он по закону не считается совместно нажитым, и ответственность за него будет нести только один супруг.

И здесь еще интереснее – чаще всего на «свадебном кредите» настаивают невесты, поскольку именно девушки мечтают о красивых платьях, дорогих лимузинах и шикарном медовом месяце. Но выплачивать должок в итоге приходится женихам, поскольку на мужчин охотнее оформляют кредиты из-за их лучшей платежеспособности.

Выйти из этой ситуации миром можно только, если оба супруга захотят этого мира. Например, тот, кто не обязан платить долг, добровольно согласится разделить долю. Либо во время брака пара возьмет новый, уже совместный, кредит и погасит добрачный.