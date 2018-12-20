2018-12-20T14:04:02+03:00
Общество

В Алтайском крае пьют и курят средненько

В рейтинге по отсутствию вредных привычек регион оказался на 35 месте
Анна АДАМАЙТЕС
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Три главные вредные привычки россиян – табакокурение, употребление алкоголя и наркомания.Три главные вредные привычки россиян – табакокурение, употребление алкоголя и наркомания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Алтайский край занял 35 место в исследовании «РИА рейтинга» регионов России по отсутствию вредных привычек. Среди 85 регионов РФ показатель неплохой – выше среднего. В числе лидеров – Северный Кавказ, замыкают рейтинг Дальний Восток и Сибирь.

Три главные вредные привычки россиян – табакокурение, употребление алкоголя и наркомания – исследовались по шести показателям. Среди них: количество потребленных сигарет, проданного алкоголя, преступников, которые совершили незаконные деяния в алкогольном или наркотическом опьянении, преступлений, связанных с оборотом наркотиков, а также смертность от отравлений алкоголем.

По каждому показателю исследователи выявляли средний балл. Суммарный балл Алтайского края в итоге получился 70,9. Чем больше цифра, тем благополучнее в плане вредных привычек регион. Для сравнения, у Чечни, которая стоит на первом месте, 97,3 балла, у Ингушетии (2 место) – 94,1 балла, у Дагестана (3 строка) – 91,9 балла.

Среди Сибирских регионов в лидерах оказалась Омская область (32 место, 71,4 балла), Алтайский край – на втором месте (35 место, 70,9 баллов), на третьем – Томская область (41 место, 69,7 балла). Любопытно, что Республика Алтай стоит практически в конце рейтинга, у нее 68 место и 58,3 балла.

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