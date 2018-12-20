И город заметил

«Мы прекрасно понимаем, что вода - это основа жизни, от ее наличия или отсутствия зависит здоровье и благополучие людей. И мы осознаем свой уровень ответственности перед городом и его жителями», - говорит Геннадий Чумичев, директор МУП города Бийска «Водоканал». Эта позиция выражается в конкретных делах предприятия. За два последних года сделано многое: введена в эксплуатацию новая станция механической очистки, заменены сложнейшие участки коллектора, налажена работа отопительной системы. Все это серьезная, напряженная работа, незаметная для глаз простых бийчан, но очень значимая для жизнедеятельности города.

Геннадий Чумичев, директор МУП города Бийска «Водоканал»

Расписывали по минутам

- Геннадий Геннадьевич, когда вы приступили к руководству «Водоканала» два года назад, то какую задачу в первую очередь необходимо было решать?

- Когда в 2016 году я пришел в компанию, там было

150 млн. руб. долгов, только за электроэнергию нужно было выплатить 37 млн., а также задолженность по налогам. Естественно, в первую очередь был проведен аудит технических процессов и аудит финансовых потоков. Мы изучили, куда направлялись деньги, как использовались, и стало понятно, что при разумном их распределении имеется возможность реализовать даже самые сложные проекты.

Первым таким проектом стала новая станция механической очистки. Старая была признана аварийной еще 8 лет назад. Там настолько было опасно находиться, что одно неосторожное движение - и можно было провалиться сквозь пол. А ведь очистные сооружения - значимый объект для всего Бийска. Если бы в какой-то момент станция механической очистки встала, то в городе наступил бы экологический коллапс. Руководством города передо мной была поставлена задача в ближайшие сроки модернизировать очистную станцию. С февраля 2016 года наше предприятие вплотную приступило к решению данной проблемы.

Мы долго готовились, проводили противоаварийные тренировки, буквально каждое действие, каждое движение расписывали по часам и минутам. Необходимо было понимать, сколько у нас запасов резервуаров на перекачивающих канализационных станциях. И какой запас времени у нас есть, сколько часов мы можем отстоять с неработающей канализацией.

- Прямо как в армии…

- Конечно. Сложность задачи требовала безупречной дисциплины. Представьте, всю канализацию города - шесть коллекторов диаметром 800 мм - нужно было одномоментно переключить на новую станцию. Мы составили подробную программу и четко по ней сработали, все произошло за одну ночь. Город проснулся, а «Водоканал» уже работал на новой станции механической очистки. Это прошло незаметно для наших горожан.

Кстати, новая станция соответствует всем современным требованиям - она оснащена итальянским и немецким оборудованием, собранным в российской инжиниринговой компании.

Своими силами

- Для выполнения сложных работ вы привлекаете подрядные организации или все решаете своими силами?

- Мы работаем сами. Во время запуска новой станции механической очистки я убедился в том, что в бийском «Водоканале» трудится сплоченный, профессиональный коллектив. Наши специалисты могут выполнять самые сложные работы, за которые даже не берутся специализированные организации. Приведу пример. В этом году мы произвели замену канализационного коллектора на пересечении улиц Стахановской - Советской. Он был построен в 1995 году с нарушением строительных норм и правил (СНиП) и долгое время находился в аварийном состоянии. По сути, это была своеобразная «бомба замедленного действия», которая в любой момент могла взорваться, что привело бы к коммунальному кризису. Администрация города провела огромное количество тендеров, но ни одна подрядная организация не решалась взять данную проблему. Надо отметить, что в настоящее время не так много организаций, которые проводят работы такой сложности.

Было принято решение, что работы мы проведем своими силами. Осложнялось все тем, что ремонт должен был производиться на глубине более десяти метров. Нижняя точка врезки коллектора - 11 метров. Мы арендовали специальное оборудование и отремонтировали данный участок коллектора. В результате мы уверены в качестве, потому что каждый сантиметр там сделан нашими рабочими. Кроме того, были значительно сэкономлены средства компании. Минимальная сумма, которую нам озвучивали потенциальные подрядчики, - 24 млн. Своими силами мы все сделали всего за 7,5 млн. Непотраченные деньги - это заработанные средства.

Тепло в домах

- Геннадий Геннадьевич, вы говорили, что горожане не заметили, как за одну ночь «Водоканал» переключил канализацию города на новую станцию мехочистки. А почувствовал ли город, что и котельные в прошлом году тоже перешли в ведение вашей организации?

- То, что город и потребители благодаря теплу в своих домах буквально на себе почувствовали нашу работу, я понял спустя две недели после того, как 32 муниципальные котельные перешли под наше управление. В конце 2017 года в разгар аномально низких температур «Теплоэнергогаз», который обслуживал котельные, прекратил свою работу. И нам пришлось экстренно решать все вопросы, связанные с отоплением нескольких районов Бийска - Заречье, нагорной части города и старого центра. Первым делом необходимо было организовать поставку угля, на складах котельных его в тот момент было ноль. Мы сделали все возможное, чтобы в домах жителей было тепло.

Когда на встрече горожан с главой города, на которой я присутствовал, люди стали говорить, что на улице такие морозы, а в домах тепло, я понял, что наши усилия заметны. В настоящее время мы постепенно заменяем устаревшее оборудование, уже на 8 котельных установлены новые котлы.

С этого года еще одна малая котельная обслуживается МУП «Водоканал» - это 6-я газовая, расположенная в Заречье. Думаю, что в будущем все большее количество котельных будет переходить на голубое топливо.

К слову

Геннадий Чумичев известен бийчанам по работе в ОАО «Бийск-энергоТеплоТранзит», где он занимал должность генерального директора.

Справка «КП»

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Бийска находятся:

Водопроводные сети - 288,92 км. Канализационные сети - 273,37 км.

Три водозабора, 48 скважин. 613 уличных водоразборных колонок.

Работает 31 котельная. Четыре центральных тепловых пункта.

Магистральные сети от котельных (в однотрубном исчислении) - 64,498 км.

Разводящие сети от котельных (в однотрубном исчислении) - 75,253 км.

Установленная тепловая мощность - 66,178 Гкал/час.

На правах рекламы.