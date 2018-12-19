Что лежит в «черном ящике»: Жительница Барнаула справилась с заданием победителя «Битвы экстрасенсов»

Продолжается серия скандальных разоблачений участников популярного шоу «Битва экстрасенсов». То бывший ведущий Михаил Пореченков заявит, что на передаче – все вранье. То экс-редактор программы Олег Лоскутов признается, что подсказывал «магам» ответы за деньги… Между тем, многие телезрители уверены – среди участников есть люди с реальными способностями. Так считает и жительница Барнаула Марьяна Осокина, астролог и таролог, которая побывала на семинарах Александра Шепса и Виктории Райдос.

Александр Шепс: говорил о мертвых, угадывал имена и испытывал «черным ящиком»

Победитель 14-й битвы, который пришелся по душе большей части женской аудитории, побывал 8 декабря в Новосибирске с семинаром «Связь». Говорил, в основном, о связи с миром мертвых. Напомним, что у экстрасенса есть особый клинок, которым он якобы разрезает пространство и тем самым открывает дверь в потусторонний мир.

- Шепс – душка. Простой, открытый, старался с каждым поговорить, - рассказывает Марьяна. - По ТВ на него смотришь - много пафоса, и книги у него пафосные. А в реальности оказался другим, от него шло тепло.

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Больше всего Марьяну поразило то, что он каким-то образом угадывал имена сидящих в зале:

- У людей был шок. Да, он мог знать список участников семинара по именам. Но как понять, кто из нас кто? Когда я села подписывать книгу, он говорит: «Я понимаю, что твое имя на М, но не могу точно определить». Видимо не смог понять, потому что имя у меня все-таки необычное.

Еще Марьяну удивило то, что маг словно считывал ее мысли:

- Я тоже общаюсь с мертвыми, но во сне. Бывают вещие сны, бывают "вспышки" наяву. Я сидела и думала: как понять – шиза у меня или нет. И Шепс произносит именно это слово, которое вертится у меня в голове - «шиза» - и раскрывает тему.

Сама Марьяна тоже продемонстрировала на семинаре незаурядные способности. Экстрасенс предложил участникам определить, что находится в «черном ящике».

- Я чувствовала, что там нечто змеевидное. Но понимала, что не змея. Оказалось, внутри находилась черно-серебристая куколка бабочки, и она действительно была змеевидной формы! А кто-то увидел банку – и куколка ведь действительно была в банке.

С Александром ШепсомФото: из личного архива героя(ев) публикации

По итогам испытаний Шепс сделал заключение – у 90 процентов присутствующих есть потенциал к экстрасенсорике. Плюс к этому он обучил двум обрядам. Один из них, на первый взгляд, - жутковатый. Направлен на то, чтобы забрать силу у кровных живых родственников.

- Но именно ту силу, которая им не нужна и которой они не пользуются. Он пояснил, что это никому не навредит. Обряд проводится в кругу родных, за столом, и чтобы на столе не было пищи из убитых животных. Другие подробности не могу сказать – экстрасенсы их раскрывают только для участников семинара, - говорит Марьяна.

Жительница Барнаула считает, что на том мероприятии она получила ответ на свой главный вопрос, за которым туда и ехала:

- Как я уже говорила, мне хотелось разобраться в себе – шизофрения у меня или дар. И несмотря на то, что я лично ни одного вопроса не задала, ответ был получен. Когда он подписывал книгу, сказал: «У тебя очень сильное слово, которым ты можешь пользоваться и владеть. Развивайся!» И мне все стало понятно.

Виктория Райдос: учила притягивать деньги и рассказывала о духах рода

Победитель 16 сезона шоу позиционирует себя как жрица Культа Предков. Поэтому на семинаре (он также прошел в Новосибирске осенью) она рассказывала, как ведут себя духи рода, как они нас оберегают от опасностей и как ведут человека к нужной цели. Также поделилась магическим обрядом - как на кладбище просить духов о помощи.

- Еще был необычный обряд на привлечение денег с кровопусканием. Использовались личное фото, ключ, купюра, травы, масло апельсина. Кровь пускали иголкой и делали денежный мешочек, - рассказывает Марьяна.

По словам жительница Барнаула, после этого обряда у нее действительно появилось больше возможностей для заработка.

- Ко мне начали записываться, я начала все больше практиковать, хотя до этого дела шли очень тяжело (напомним, Марьяна занимается астрологией, гадает на таро, - прим. ред.) То ли обряд помог, то ли время просто подошло...

Кстати, по поводу бедности у жрицы весьма необычная теория. Мол, до 35-40 лет бедные отрабатывают карму предков, и деньги, сколько бы они не трудились, словно утекают сквозь пальцы. А после этого возраста, отработав чужие грехи, можно пожить для себя и успешно разбогатеть.

С Виктрией РайдосФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Также мне понравились ее полупсихологические практики, - продолжает Марьяна. - Например, на семинаре была женщина, которая сильно страдала из-за смерти мужа. Виктория видела, что несчастная прямо-таки стремится на тот свет к супругу, без него жить не хочет. Экстрасенс попросила лечь одного мужчину на пол и заставила повторять над ним слова: «Ты там, а я тут, я здесь, я живу дальше» и так далее. Вы не представляете, насколько женщине было трудно это говорить, хотя ведь слова-то очень простые.

Цена вопроса

По словам Марьяны, семинар Александра Шепса в Новосибирске стоил 15 тыс. рублей (набирают порядка 60 человек). Личный прием - 35 тыс. рублей. Организаторы предупредили, что Александр пообщаться лично может и бесплатно – но это когда у человека особо тяжелая ситуация.

У Виктории Райдос семинар стоил 6 тыс. в первый ряд, последующие дешевле. Также набирают порядка 60 человек. Практикум стоил 15 тысяч. Его могли посетить не более 40 человек.

Личное мнение

Марьяна уверена – никакого «развода» на деньги нет, и оба экстрасенса действительно обладают даром.

- Я внимательно слежу за участниками «Битвы». Да, это шоу, однозначно есть подставные лица - их видно сразу. Но именно Александр и Виктория мне внушили доверие. Я в них увидела что-то родное и поверила. И я не ошиблась и не пожалела, что побывала на их семинарах. Если бы я в свое время не столкнулась с человеком, обладающим потрясающими способностями, может, и не смотрела бы эту передачу. Ее зовут Екатерина. Молодая женщина, которая раньше жила в Барнауле, а теперь в Сочи. К ней шли толпами. Она описывала такие мелочи, которые не мог знать даже самый близкий человек. Мне, например, она по телефону сказала, где лежат потерянные документы от машины. Именно на той полке я их и нашла.

Между тем, бывших участников шоу «Битва эскстарсенсов» сажали в тюрьму за обман людей, они оказывались в эпицентре скандалов и разоблачений, проект даже получал премию за «популяризацию лженауки». Но рейтинги у программы всегда были остаются высокими. И на этой неделе станет известен очередной финалист.

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О том, как на самом деле делаются мистические шоу, снял свой документальный фильм видеоблогер и разоблачитель экстрасенсов Михаил Лидин. «Комсомолка» поговорила с ним, а также с бывшим редактором этого телепроекта Олегом Лоскутовым. Они рассказали, как у его участников появляются паранормальные способности (подробнее)