Новые виды развлечений на Алтае: баня «по-серому» и русская кухня на современный лад

Прилегающая к Белокурихе территория совсем скоро может составить серьезную конкуренцию знаменитому алтайскому курорту. Комплексы, которые располагаются на предгорной территории Новотырышкино, лишены курортной суеты, а потому все чаще находят своих почитателей среди туристов. При этом туркомплексы предлагают все новые виды развлечений. Большинство из них направлено на семейный отдых.

- Нас иногда спрашивают: а чем заняться у вас? А потом живут по несколько дней и не хотят даже до Белокурихи выбираться, - рассказал Алексей Чудов, гендиректор туристического комплекса «Сандуны Алтай» на прошедшем брифинге, для представителей турбизнеса и СМИ.

Релакс – наше все

Владельцы туркомплексов в Новотырышкино не скрывают, что к ним народ «не валит пачками», как это происходит в Белокурихе. Примерная загруженность гостиниц – процентов 75-80%. Но у них и не стоит задача создать здесь город развлечений. Здесь главная идея – создать своеобразный оазис спокойствия и релакса. А потому в Новотырышкино не возводят многоэтажных гостиниц или ночных клубов. Зато есть уютные ресторанчики русской кухни, банные комплексы, стилизованные под русские избы гостиницы.

К примеру, гостиничный экокомплекс «Золото Алтая», трапезная «Разгуляй» и банный комплекс «Сандуны Алтай» в Новотырышкино полностью стилизованы под русский народный стиль. Стены, мебель и даже потолки здесь расписала в традиционном стиле известная барнаульская художница Светлана Санарова. При этом ни один рисунок не повторяется. Вкушая еду, отдыхая в номере или возлежа после парения на кушетке, можно часами рассматривать искусные завитки узора мастерицы, искать в них новые сказочные сюжеты.

Не есть, а вкушать

Кстати, о вкушении пищи. Не секрет, что русская традиционная еда – очень простая, ведь не зря говорят «щи да каша – пища наша». Естественно, что такими блюдами никого не удивить. Но ведь удивлять надо! Поэтому новотырышкинским кулинарам, которые приняли решение поддерживать традиционную русскую культуру, пришлось идти на ухищрения. Например, шеф-повар трапезной «Разгуляй» Дмитрий Михайлов решил в русские традиционные блюда вносить пикантные восточные нотки – добавлять особые ингредиенты, соусы. Результат – привычная еда начинает играть новыми красками.

- Плюс ко всему, мы готовим блюда локальной кухни, то есть из продуктов, которые производятся здесь же в округе. Начиная с масла, рыбы, сыра, мяса и заканчивая мукой, - рассказал повар.

При этом маэстро кулинарии признался, что инновационные технологии на современной кухне обязательны, поскольку они позволяют сохранить свежесть и первозданный вкус продуктов.

Баня «по-черному» на современный лад

Между тем, не обходятся без инноваций и в сандуновских банях, которые из Москвы успешно перекочевали и прижились на алтайской земле именно в Новотырышкино. Известно, что их история началась еще 200 лет назад, и бани накопили серьезный исторический опыт. Тем не менее, новые технологии дают и здесь о себе знать. Наряду с классическими парилками из осины (они не смолятся) и молодильного чана, есть здесь баня «по-черному» в современном исполнении.

- Современные люди не привыкли к черным смолам, которые покрывают баню «по-черному», им неприятно соприкасаться с ними. Поэтому у нас разработали специальную технологию, которая вытягивает копоть из парилки, а полезный дымок, которым так знамениты эти бани, остается, - рассказал Алексей Чудов.

Кстати, местные банщики называют эту баню шутливо - «по-серому».