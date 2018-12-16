Необычными рецептами салата оливье поделились барнаульцы

Если вам надоел оливье на Новый год, сделайте его по-новому! Своими необычными рецептами с редакцией «КП» поделились барнаульцы.

Рецепт от профессионала

Повар Михаил Денисов предложил такой вариант:

- Запекаешь картофель и морковь в фольге духовке, филе куриное маринуешь сутки и жаришь на гриле, горошек покупаешь в стручках, отвариваешь яйца перепелок. Заправка: домашний майонез или оливковое масло с петрушкой и орехами.

Больше загадочности

Блогер Максим Богдан предложил соленые огурцы разбавлять свежими (50 х 50). А вместо консервированного горошка использовать свежемороженый бланшированный. К привычным куриным яйцам он также рекомендует добавит перепелиные.

- Картофель, морковь и куриные яйца отварить. Затем все нарезать кубиком. Огурцы свежие и соленые очистить от кожуры, также нарезать кубиком. Горошек бланшировать. Все ингредиенты смешать, добавить майонез, перемешать. Говядину отварить, нарезать слайсами, выложить на тарелку в виде цветка, полить оливковым маслом, посыпать перцем. Сверху через форму в виде кольца выложить овощи с майонезом, на нее поместить, предварительно сваренное, перепелиное яйцо, разрезанное пополам. Украсить зеленью.

Другой блогер Юрий Красильников кладет говяжий язык вместо отварного мяса или колбасы. Салат на вкус становится сразу гораздо эффектнее!

Меньше калорийности

Преподаватель и кандидат наук Марина Михайлова предложила вместо картошки использовать яблоки.

- Так вкусно и некалорийно! - утверждает она.

А художница Дарья Демкина предлагает «облегчить» салат сметаной вместо майонеза (или сделать 50 х 50), вместо колбасы добавить «вареную нежную телятину». Другая художница Юлия Кикоть предложила колбасу или мясо заменить креветками.

Экспромт и фантазия – наше все

Писательница Юлия Нифонтова каждый раз делает салат оливье по-новому. Ведь так интереснее, не правда ли?

Вместо репчатого лука порой добавляет зеленый, вместо маринованных огурцов – маринованные грибы, вместо колбасы – курицу. Был и более оригинальный эксперимент, когда мясо заменила кальмарами отварными.

- Чем интересен салат оливье, какой бы ингредиент в нем не заменил, а получается все равно вкусно! – сказал Юлия.