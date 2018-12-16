2018-12-16T09:00:23+03:00
Общество

Необычными рецептами салата оливье поделились барнаульцы

Вместо соленых огурцов – грибы, вместо картошки – яблоки
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
У оливье множество вариацийУ оливье множество вариацийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Если вам надоел оливье на Новый год, сделайте его по-новому! Своими необычными рецептами с редакцией «КП» поделились барнаульцы.

Рецепт от профессионала

Повар Михаил Денисов предложил такой вариант:

- Запекаешь картофель и морковь в фольге духовке, филе куриное маринуешь сутки и жаришь на гриле, горошек покупаешь в стручках, отвариваешь яйца перепелок. Заправка: домашний майонез или оливковое масло с петрушкой и орехами.

Больше загадочности

Блогер Максим Богдан предложил соленые огурцы разбавлять свежими (50 х 50). А вместо консервированного горошка использовать свежемороженый бланшированный. К привычным куриным яйцам он также рекомендует добавит перепелиные.

- Картофель, морковь и куриные яйца отварить. Затем все нарезать кубиком. Огурцы свежие и соленые очистить от кожуры, также нарезать кубиком. Горошек бланшировать. Все ингредиенты смешать, добавить майонез, перемешать. Говядину отварить, нарезать слайсами, выложить на тарелку в виде цветка, полить оливковым маслом, посыпать перцем. Сверху через форму в виде кольца выложить овощи с майонезом, на нее поместить, предварительно сваренное, перепелиное яйцо, разрезанное пополам. Украсить зеленью.

Другой блогер Юрий Красильников кладет говяжий язык вместо отварного мяса или колбасы. Салат на вкус становится сразу гораздо эффектнее!

Меньше калорийности

Преподаватель и кандидат наук Марина Михайлова предложила вместо картошки использовать яблоки.

- Так вкусно и некалорийно! - утверждает она.

А художница Дарья Демкина предлагает «облегчить» салат сметаной вместо майонеза (или сделать 50 х 50), вместо колбасы добавить «вареную нежную телятину». Другая художница Юлия Кикоть предложила колбасу или мясо заменить креветками.

Экспромт и фантазия – наше все

Писательница Юлия Нифонтова каждый раз делает салат оливье по-новому. Ведь так интереснее, не правда ли?

Вместо репчатого лука порой добавляет зеленый, вместо маринованных огурцов – маринованные грибы, вместо колбасы – курицу. Был и более оригинальный эксперимент, когда мясо заменила кальмарами отварными.

- Чем интересен салат оливье, какой бы ингредиент в нем не заменил, а получается все равно вкусно! – сказал Юлия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт