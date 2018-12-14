2018-12-15T07:15:39+03:00
Дом. Семья

Кошка-дальнобойщица исколесила с хозяином полстраны

Сначала Шуру было не с кем оставить, а сейчас он без нее – никуда
Иван ОЛЕКСЮК
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Алексей и кошка ШураАлексей и кошка ШураФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Кошка Шура путешествует со своим хозяином Алексеем Довыденковым из Смоленска по всей стране уже полгода. Сначала питомицу было не с кем оставить, а сейчас мужчина не представляет без нее ни одной поездки.

- Вдвоем веселей, бывает, несколько дней едешь – и даже словом не с кем перекинуться, а Шурка уют создает – на колени запрыгнет и мурлычет. Сразу чувствуешь себя, как дома, - говорит Алексей. – В другой раз нервы порвут с погрузкой-разгрузкой так, что глаз начинает дергаться, а в кабину залезешь, кошку погладишь и сразу успокаиваешься.

Алексей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

АлексейФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кошка попала к 33-летнему Алексею весной этого года. Дальнобойщик жил с девушкой, в какой-то момент пара решила завести домашнего питомца. Но отношения вдруг разладились. При расставании Алексей забрал зубную щетку и Шуру. Оставлять ее дома было не с кем, поэтому парень решил взять ее с собой. В кабине кошка сразу освоилась – облюбовала местечко на панели, где теплее, или спит у хозяина на коленях.

- Никаких неудобств она не доставляет, у нее все, как дома, стоит лоток, миска с едой и водой, - говорит Алексей.

В конце ноября с дальнобойщиком и его питомцем случилась неприятность. Они попали в аварию в Михайловском районе Алтайского края – фура слетела с трассы. Хорошо, что ни Алексей, ни его компаньонка не пострадали – отделались лишь легким испугом. Но машина застряла в снегу основательно.

На помощь пришли местные жители – пригнали трактор, попытались выдернуть, но сначала ничего не вышло. Лишь через три дня удалось найти сразу три трактора и выдернуть фуру. Все это время Алексей и его Шурка жили в машине.

- Люди хорошие, спасибо им большое. Нас два раза в день местные стабильно проведывали – поесть приносили, Шурке молока, будто я не посторонний человек, а в этой деревне всю жизнь провел. В последний день так вообще позвали переночевать на местной базе, - вспоминает дальнобойщик.

Сейчас Алексей снова в дороге, а Шурка, как верный штурман, глядит в заснеженную даль.

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