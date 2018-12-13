Это раньше было – две табуретки в зале, накрытые покрывалами зеркала, родственники, толпящиеся у подъезда. Сейчас при организации похорон люди чаще арендуют ритуальные залы. Почему так происходит, в откровенном интервью «Комсомолке» рассказал владелец «похоронного бизнеса» Владимир Клевакин.

«Русские снимают на похоронах последнюю рубаху»

Владимир Клевакин проделал путь от простого похоронного агента до владельца похоронного домаФото: Олег УКЛАДОВ

– Сколько в среднем надо денег, чтобы похоронить человека?

– От 15 тысяч стоят похороны. Бархатный гроб. Приличная плита. Атласные подушка и покрывало. Цены, конечно, могут быть разными. На Новомихайловском кладбище могила стоит 3800 рублей. Могила на Черницком кладбище обойдется в 9165 рублей. Хочешь похоронить человека здесь, в 15 тысяч уложиться уже не получится. Надо помнить, что после погребения людям положена компенсация от государства – 6500 рублей.

– На что обращают внимание люди при выборе гроба?

– Не зря говорят, что у русских широкая душа, и многие действительно последнюю рубаху готовы снять на похоронах. И к выбору гроба это также относится. У нас самый дешевый гроб 3700 рублей стоит, но их все реже выбирают.

– А самый дорогой гроб сколько стоит?

– Это натуральный дубовый гроб, который мы привезли с юга России. Он стоит достаточно дорого. Цену называть не буду. Если кто-то конкретно заинтересуется, скажу.

В Барнауле на похоронах стали читать стихи

– Какие сегодня тенденции? Что больше всего беспокоит родственников в процессе организации похорон?

– Похороны – не свадьба. Второй раз не сделаешь. Крайне редко бывает так, что делают похороны для галочки. Людям нужно, чтобы все было достойно, но при этом в разумных деньгах.

«Похороны – не свадьба. Второй раз не сделаешь». Что изменилось в ритуальном бизнесе Барнаула?Фото: Олег УКЛАДОВ

– Что чаще выбирают для оформления могилы – кресты или памятники?

– В Барнауле чаще всего используется временная плита. Мы в свою очередь заказываем плиты на заводе и клеим на них свои таблички, которые сохраняются на протяжении очень длительного времени, опять же, если их специально никто не испортит. Недавно был на кладбище. Обратил внимание, что на некоторых табличках, которые делали мы, специально оторваны некоторые буквы и вставлены визитки фирмы, которая устанавливает памятники.

– Организация похорон – дело, мягко говоря, невеселое. Насколько сложно заниматься этим на протяжении стольких лет изо дня в день с точки зрения морали?

– Во-первых, хочу сказать, что все не просто так. Я проходил обучение, в том числе на церемониймейстера, похоронного директора. Психологически заниматься этой работой действительно сложно. Особенно трудно хоронить маленьких детей. Жалко любых людей, но всегда тяжелее, когда люди уходят внезапно, когда этого никто не ждал.

– Еще несколько лет назад очень редко прощались с покойником вне дома, в котором жил человек. Сейчас довольно часто люди арендуют ритуальные залы для прощания. Как это можно объяснить?

– Во всех моргах находятся тела умерших от разных заболеваний. Я читал про исследование. Положили рядом два трупа. Один был здоров при жизни, погиб в ДТП. Второй умер от инфекционного заболевания. Тела рядом полежали всего лишь сутки, и этого хватило, чтобы они обменялись микрофлорой. Это опасно. Раньше люди об этом не задумывались. Везли покойника домой. Сейчас эта тенденция действительно резко изменилась.

– Вы сами ведете церемонии прощания с усопшими?

– Совершенно верно. Церемония прощания рассчитана на 15-20 минут, иногда больше. Сначала идет вступительная часть, потом я предлагаю родным и близким сказать слова. Когда мы только начали это делать, многие немного стеснялись. Сейчас люди охотнее стали говорить речи у гроба покойного. Дети благодарят родителей за все, что они для них сделали. Коллеги по работе по-доброму вспоминают об усопшем. Кто-то читает стихи. В конце я рассказываю о том, как в старину прощались с покойником, после этого предлагаю людям пройти вокруг гроба, остановиться у изголовья, попросить прощения и простить усопшего.

В центре надуманного скандала

– Относительно недавно ваш похоронный дом оказался в центре внимания. Некоторые горожане оказались недовольны, что открылись ритуальные залы в сквере, где якобы много людей, которые просто гуляют. Вас лично огорчила эта ситуация?

– Меня ситуация не огорчила, поскольку я понимаю, что это конкретная заказуха. У нас трехметровые заборы и все церемонии проходят за ними. Уверяю вас, что никто из горожан даже пустого гроба, который от нас выезжает не видел, не говоря о покойниках. Больше скажу, пока мы здесь не появились, никто тут и не гулял, кроме алкашей и наркоманов. Горы мусора, битого стекла, мы мешками это все отсюда вывозили.

«Похороны – не свадьба. Второй раз не сделаешь». Что изменилось в ритуальном бизнесе Барнаула?Фото: Олег УКЛАДОВ

– Владимир Иванович, вы верите в загробную жизнь?

– Я верю богу. Не в бога, а именно богу. Он есть, и он говорит с нами. Кто-то его просто не слышит.

– Вы когда-нибудь представляли себе собственные похороны? Какими они должны быть?

– Я давно поставил себе высокую планку, и намерен прожить долго. А вообще, так детально о собственных похоронах не задумывался. Знаю одно, когда это случится, меня достойно проводят в последний путь.