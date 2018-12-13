Алтайские аграрии стали активнее пользоваться льготными кредитами

В конце ноября в Москве на базе ПАО Сбербанк прошла отраслевая конференция на тему «Итоги программы 2018. Тренд АПК - переход к экспортной модели развития». Главной темой обсуждения стал механизм льготного кредитования в 2019 году, приоритетные направления финансирования агропромышленного комплекса, а также развитие федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Напомним, Президент Российской Федерации поставил перед правительством задачу существенно увеличить объем экспорта продукции АПК - с существующих 20 млрд. долларов до 45 млрд.

Внимание малым формам хозяйствования

От Алтайского края участие в конференции принял заместитель министра сельского хозяйства Николай Халин, который представил результаты работы агропромышленного комплекса края, сделав упор на развитие отрасли в 2019 году.

К слову, сельское хозяйство является ключевым направлением для экономики региона и приоритетным для банковского сектора в том числе. По данным Минсельхоза края, на 1 декабря 2018 года ведущий банк страны предоставил сельхозтоваропроизводителям более 40% кредитов под субсидированную процентную ставку в рамках льготного кредитования по программе МСХ.

- Мы активно участвуем в кредитовании АПК и выступаем здесь надежным финансовым партнером, - отметил в ходе встречи с представителями региональных СМИ заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин. - Всего в текущем году за прошедшие 11 месяцев банком было выдано 480 кредитов на сумму более 6,5 млрд. рублей, это почти в два раза превышает объем 2017 года.

Значительную долю занимают кредиты, выданные в рамках государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей. Особое внимание банк уделяет работе с предприятиями малых форм хозяйствования. В текущем году было профинансировано

333 предприятия МФХ на сумму более 1,8 млрд. рублей. В июле этого года алтайские аграрии получили первые кредиты по программе субсидирования Министерства промышленности и торговли РФ. Также действует программа Министерства экономического развития, правительства Республики Беларусь, в рамках которой ставка субсидируется по кредитам, привлекаемым на покупку техники белорусского производства.

Удобный сервис

По словам Антона Милютина, кредитные средства аграрии традиционно направляют на финансирование сезонно-полевых работ. Более 4,5 млрд. рублей было предоставлено на кредитование текущей деятельности: приобретение ГСМ, удобрений, семян, а также финансирование переработки сельхозпродукции; 1,7 млрд. рублей - на инвестиционные цели: приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов.

Стоит отметить, что за последнее время на территории нашего края повысилась доступность банковских услуг в сфере кредитования. Сбербанк упростил порядок рассмотрения заявок на получение льготного кредита с поддержкой Минсельхоза для предприятий малого бизнеса с выручкой до 60 млн. рублей, без залога. Теперь клиент может получить кредит до

3 млн. рублей оперативно, собрав упрощенный пакет документов. Кроме того, с марта запущена работа нового онлайн-сервиса для предприятий малого и микробизнеса, с помощью которого можно подать заявку на кредит, лизинг, факторинг без обращения в банк. Все необходимые для рассмотрения заявки документы клиент направляет в банк в электронном виде.

- Алтайский край - это развивающийся регион, обладающий большим потенциалом. Активное взаимодействие с клиентами, участие в совместных мероприятиях с Министерством сельского хозяйства позволяет поддерживать как сложившиеся отношения, так и выходить на новых сельхозтоваропроизводителей, - подытожил Антон Юрьевич. - Широкий инструментарий по кредитованию позволяет клиенту выбрать оптимальное предложение по финансированию, а банку - инвестировать в перспективные проекты.