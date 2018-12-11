2018-12-12T12:18:39+03:00
Общество

«Тужься!»: акушерки сняли ролик о своей работе на клип Ольги Бузовой

Видео не предназначалось для широкой публики, но «утекло» в сеть
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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«Тужься чаще! Прямо сейчас головка входит в малый таз» - поют барнаульские акушерки на мотив попсовой песни Ольги Бузовой «Мало половин». В сети набирает популярность видео, которое медики записали к юбилею барнаульского роддома №2. Как рассказали в больнице, ролик не предназначался для широкой публики, но попал в сеть.

В ноябре один из лучших городских родильных домов праздновал 80-летний юбилей. Для врачей подготовили небольшой корпоратив, каждое отделение должно было себя презентовать. Сотрудницы родильного решили записать клип – скинулись и пошли к профессионалам. За все они заплатили около 5 тыс. рублей. Правда, медики не рассчитывали, что запись попадет в сеть.

- Видео было предназначено только для наших коллег, но мальчик, который его записывал, решил использовать клип для рекламы. От начальства точно влетит по самое не хочу. Главврач еще не знает, - говорит участница «проекта» Ирина.

Переделка на О.Бузова- Мало половин к Юбилею Родильного дома №2 г.Барнаул.

В студии звукозаписи сказали, что их никто не предупреждал, что клип исключительно для частного просмотра, а после звонка из больницы ролик, откуда смогли, удалили. Приводим текст переделанной песни:

Тужься чаще! Прямо сейчас головка входит-входит в малый таз.

Глубже! Чаще! Малыш развернут спинкой в этот-в этот раз.

В этой матке ты был господин. И никого вокруг только ты один.

Не хочешь появляться? Мы уговорим!

Наше оружие – окситоцин.

Дай окситоцин, срочно дай окситоцин,

Дай окситоцин, срочно дай окситоцин,

Дай окситоцин, срочно дай окситоцин,

Ты делаешь мой ритм совсем иным.

Дышим глубже. У вас и срок уже, и схватки начались.

Матка в тонус, по КТГ ритм вариабельный 133.

Спать. Хочу я спать. Быстрее на кровать.

Но надо роды принимать мне, мне еще историю писать,

Надо быстро написать, чтобы побыстрее лечь спать.

В этом родзале я господин,

И приму роды только я один.

Прилягте поудобней, мы вскроем пузырь,

Гарантию даю, будет богатырь.

Дайте датчик мне, срочно дайте датчик,

Дайте датчик мне, срочно дайте датчик,

Дайте датчик мне, срочно дайте датчик,

Поставим КТГ, КТГ.

Может, проще нам было бы податься в патологию,

Только все же себя без родов представить совсем я не могу,

На акушерство ходила одна,

И никого вокруг, только тишина.

Не стоит сомневаться, это адреналин,

Я открываю мир, родзала мир.

Едьте-едьте к нам, едьте-едьте к нам,

Едьте-едьте к нам, едьте-едьте к нам,

Много родов надо нам, много родов нам,

Мы открываем мир, роддома мир.

Тем временем, клип акушерок вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

- Я все понимаю, что это корпоративные приколы, но когда поют про матку и головку в малом тазу, глаза округляются, - написал на своей странице алтайский певец и композитор Александр Волокитин.

- А мне понравилось, я почти год назад была пациенткой этого отделения. Диалоги режут по живому! «Мерить КТГ (кардиотокография – прим. авт.), малый таз, колоть или не колоть «Окситоцин» (гормональный препарат) – будто все пережила заново, - вспоминает жительница Барнаула Ирина.

Что думает о клипе акушерок главврач роддома №2, узнать пока не удалось – руководитель оказался занят, но «КП» обязательно свяжется с ним позже.

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