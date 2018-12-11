«Тужься!»: акушерки сняли ролик о своей работе на клип Ольги Бузовой

«Тужься чаще! Прямо сейчас головка входит в малый таз» - поют барнаульские акушерки на мотив попсовой песни Ольги Бузовой «Мало половин». В сети набирает популярность видео, которое медики записали к юбилею барнаульского роддома №2. Как рассказали в больнице, ролик не предназначался для широкой публики, но попал в сеть.

В ноябре один из лучших городских родильных домов праздновал 80-летний юбилей. Для врачей подготовили небольшой корпоротив, каждое отделение должно было себя презентовать. Сотрудницы родильного решили записать клип – скинулись и пошли к профессионалам. За все они заплатили около 5 тыс. рублей. Правда, медики не рассчитывали, что запись попадет в сеть.

Переделка на О.Бузова- Мало половин к Юбилею Родильного дома №2 г.Барнаул.

- Видео было предназначено только для наших коллег, но мальчик, который его записывал, решил использовать клип для рекламы, сейчас оно разошлось по группам, уже не удалишь. От начальства точно влетит по самое не хочу. Главврач еще не знает, - говорит участница «проекта» Ирина.

В студии звукозаписи сказали, что их никто не предупреждал, что клип исключительно для частного просмотра, а после звонка из больницы ролик, откуда смогли, удалили.

Тем временем, клип акушерок вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

- Я все понимаю, что это корпоративные приколы, но когда поют про матку и головку в малом тазу, глаза округляются, - написал на своей странице алтайский певец и композитор Александр Волокитин.

- А мне понравилось, я почти год назад была пациенткой этого отделения. Диалоги режут по живому! «Мерить КТГ (кардиотокография – прим. авт.), малый таз, колоть или не колоть «Окситоцин» (гормональный препарат) – будто все пережила заново, - вспоминает жительница Барнаула Ирина.

Что думает о клипе акушерок главврач роддома №2, узнать пока не удалось – руководитель оказался занят, но «КП» обязательно свяжется с ним позже.