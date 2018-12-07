2018-12-07T09:41:19+03:00
Общество

С кем у вашего мужа любовная переписка: «хакеры» обещают раскрыть этот секрет за деньги

Об этой и других схемах мошенничества рассказывают полицейские
Иван ОЛЕКСЮК
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Не будьте легковерными!Не будьте легковерными!Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Интересно было бы прочитать переписку жены или мужа, правда? В сети масса объявлений по «шпионажу». Мошенники предлагают вскрыть «эсэмэс» и список входящих и исходящих звонков за смешную сумму от 10 до 30 руб. Нужно лишь отправить на короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента.

Вот только после того как вы отправите SMS, со счета спишется до 500 рублей, а заветной информации вы, конечно, не получите.

- Большинство пострадавших не обращаются в полицию, не желая признаваться в желании шпионить за близкими. В результате мошенники остаются безнаказанными, - рассказали в пресс-службе УМВД по Барнаулу.

Чтобы не стать жертвой «развода», уважайте чужую личную жизнь и помните, данные о звонках и сообщениях может раскрыть только оператор сотовой связи в установленном законом порядке.

Неизвестные ссылки хуже незащищенного секса

Ссылки в смс – все равно, что незащищенный секс, вместо удовольствия вы, скорее всего, словите вирус. Это еще одна работающая схема мошенничеств. На телефон приходит сообщение: «Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». После перехода на ваш гаджет скачивается вирус, который списывает деньги со счета.

Или при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента приходит предупреждение: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер ..., для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». Все дело в том, что мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый счёт они снимаются с телефона.

Что делать в таких ситуациях? Просто не переходите по ссылкам и не отправляйте смс.

Я перевела вам деньги по ошибке, верните, пожалуйста

Представьте, сидите вы тихим барнаульским вечером, и тут вам на счет приходят деньги – приятно, правда? Не спешите радоваться, скорее всего, вам тут же перезвонит какая-нибудь девушка или вежливый мужчина, которые скажут, что перевод сделан по ошибке и будет упрашивать вернуть деньги тем же «Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер. Вы, как честный человек, просьбу выполните, а окажется, что вас развели.

Все дело в том, что мошенники, получив от вас деньги, обращаются к оператору с заявлением об ошибочном внесении средств и просьбой перевести их на свой номер. То есть первый раз Вы переводите деньги по его просьбе, а во второй раз с вашего счета их списывает оператор.

Выход один, если вас просят вернуть якобы ошибочно переведённую сумму, напомните, что для этого используется чек. Отговорка, что «чек потерян» скорее всего, свидетельствует о том, что с вами общается мошенник.

«Звонок из МФЦ»

А это новая схема по отъему денег у населения. Только за первую неделю декабря зафиксировано десять таких мошенничеств. Жителям звонят неизвестные и представляются сотрудниками Многофункционального центра, они называют паспортные данные человека (есть предположение, что им сливают информацию небольшие организации). Конечно, это вызывает доверие у людей. После этого жителям говорят, что им положена компенсация. Люди сами называют номер карты, а потом сообщают полученные коды – в результате доступ к счетам оказывается у посторонних, которые тут же переводят деньги на свои счета.

Не введитесь, бесплатный сыр бывает в мышеловке. Если бы Вам была положена компенсация, Вам бы пришлось лично заполнить кучу бумаг, чтобы получить хоть что-то.

Мы защитим вас от спама!

Вам поступает звонок либо приходит SMS-сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки мобильного оператора – предлагают подключить новую услугу, перерегистрировать номер во избежание отключения связи из-за технического сбоя, для улучшения качества связи, защиты от спама и т.д.

- После этого предлагается набрать под диктовку код или сообщение SMS, которое подключит новую услугу, улучшит качество связи и т.п. Код является комбинацией для мобильного перевода денег. Как только вы его наберете, счет будет опустошен. Никакая услуга не будет подключена, - говорят барнаульские полицейские.

Чтобы не стать жертвой, просто не ленитесь перезвонить своему мобильному оператору для уточнения условий.

Пропущенный с неизвестного номера

Воспитанные люди, когда видят пропущенный звонок, перезванивают. Вот тут-то вас и поджидают мошенники. После набора номера, скорее всего. Вы попадете на автоответчик. Вас долго будут держать на линии, когда это надоест и вы отключитесь, с вашего счёта спишут крупную сумму.

Чаще всего это развлекательные услуги с платным звонком, о котором вас не предупреждают, хотя обязаны по закону. Просто не перезванивайте на неизвестные пропущенные звонки, не реагируйте на смс.

Старо, как мир, но все еще работает

Самая популярная схема - «Ваш родственник попал в беду». Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции из-за ДТП, хранения оружия или наркотиков или даже убийства.

Потом в разговор вступает якобы сотрудник полиции и предлагает за деньги решить вопрос. Цена составляет от десяти до нескольких сот тысяч рублей.

Как правило, в «разводе» участвуют несколько преступников. Звонящий может находиться как в тюрьме, так и на свободе. Они набирают телефоны наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама выдает имя того, о ком волнуется.

Если человек поддался на обман и согласился заплатить. Ему называют адрес, куда нужно приехать. Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег.

Что же делать? Положите трубку и перезвоните своему близкому. Если телефон отключён, свяжитесь с его коллегами, друзьями и родственниками. Спросите, в каком отделении находится «ваш близкий» и перезвоните туда, чтобы узнать, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

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