Для одних зимняя ночная рыбалка – настоящая романтика. Для других – форменное извращение. Но, впрочем, эта статья и не для них.

Если вы хотите зимой поймать трофейные экземпляры и удивить всех – вам однозначно нужно ехать на ночную рыбалку. При правильном подходе вернетесь с крупным лещом, налимом, щукой, карасем и т.д.

Однако помните, что зимняя рыбалка с ночевкой на водоеме может оказаться опасной для жизни, а потому требует предельной бдительности и осторожности. Напомним, в прошлом году на Алтае произошел трагический случай, когда двое опытных рыбаков угорели в палатке. Мужчины поставили на льду палатку. А чтобы согреться, внутри зажгли газовую горелку, и вскоре уснули. На следующий день их обнаружили мертвыми - рыбаки отравились угарным газом.

Чтобы такого не произошло, нужно правильно подобрать палатку и горелку. О том, как сделать зимнюю рыбалку безопасной и максимально комфортной, «Комсомолке» рассказал главный рыболов Алтайского края Сергей Казанцев.

Как не замерзнуть и не угореть зимой в палатке: советы рыбаков 00:00 00:00

Правило №1: Нужна правильная зимняя палатка

Зимние палатки отличаются от летних тем, что не имеют дна – это нужно для того, чтобы пробурить лунку внутри палатки. Главная задача такой палатки - удерживать тепло и защищать от ветра.

- Обратите внимание, чтобы палатка была оснащена системой вентиляции – как минимум клапан наверху. В идеале должна быть и приточная вентиляция - это специальный клапан внизу. Если такового нет, то сделайте такую вентиляцию сами, используя обычную пластиковую трубу, - положите ее между стенкой палатки и льдом (снегом). По законам физики, холодный воздух будет затягиваться в палатку, циркулировать с теплым и уходить наверх с продуктами горения, - советует Сергей Казанцев.

Существуют утепленные зимние палатки, которые имеют несколько слоев утепленного тента и пол.

- Честно сказать, я не совсем поддерживаю утепленные палатки. По мне так лучше, чтобы было дополнительное проветривание - это залог безопасности. Кроме того, очень важно, чтобы внутренний слой палатки не подвергался испарениям. Я видел палатки, которые изнутри покрывались инеем… Сами понимаете, что согреться в ней будет проблематично, - говорит рыболов.

Правило №2: Для обогрева используйте конвектор

Почти во всех зимних палатках предусмотрено место под печку, которое сопровождается отверстием для выхода под трубу.

- Я протестировал очень много разных печек, но могу сказать – лучше, чем конвектор для обогрева палатки, еще не придумали. Как такового открытого огня там нет – горелка находится внутри, а продукты горения выходят наружу через трубу. Это очень безопасный вариант. Сам конвектор работает как обогреватель – палатка отапливается теплым воздухом, - говорит Казанцев.

Стоимость такого конвектор – не великая. Примерно 4-6 тысяч рублей.

Если вы все-таки решили обогревать палатку приборами с открытым огнем - газовой горелкой, свечками - не ставьте их близко к стенкам палатки.

Правило №3: имейте с собой датчик газа CO2

При отоплении в палатке накапливается угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета, но при этом способен убить человека. Сначала чувствуется недомогание, внимание рассеивается, начинает болеть голова, потом человек засыпает и … уже не просыпается. Чтобы следить за уровнем газа в палатке, возьмите с собой на рыбалку датчик CO2. При превышении допустимого уровня газа, датчик начнет издавать громкие сигналы, что спасет жизнь. Стоимость датчика – около тысячи рублей.

Правило №4: возьмите с собой мобильную раскладушку

На зимней рыбалке вы в любом случае захотите спать – свежий морозный воздух сделает свое дело. Чтобы не простыть и не подхватить воспаление легких, возьмите с собой мобильную раскладушку. Сейчас их великое множество – они очень компактны и выдерживают большие нагрузки. Стоимость – от 2 тысяч рублей.

- Некоторые берут с собой надувные матрасы. Это большая ошибка! Поверьте, вы очень сильно замерзнете на нем. Прогреть своим телом воздушную подушку, которая внутри матраса не удастся! Поэтому, лучше не экспериментируйте. Если нет раскладушки, то тогда возьмите туристические карематы из изолона, надувные коврики и спальные мешки, предназначенные для зимних условий, - советует опытный рыбак.

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