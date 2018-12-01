Главный инфекционист Алтайского края: От ВИЧ-инфекции никто не застрахован

1 декабря повсеместно отмечается Всемирный день по борьбе со СПИДом. Увы, эта проблема не обошла стороной Алтайский край.

- В России по итогам прошедших месяцев этого года кумулятивное число выявленных носителей ВИЧ-инфекции составляет около 1 миллиона 300 тысяч человек, - говорит главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. – На сегодняшний момент живут с ВИЧ около миллиона россиян. Цифра достаточно впечатляющая. Стоит отметить, что несмотря на прилагаемые усилия и масштаб прилагаемых сил к профилактике, пока на территории Российской Федерации отмечается прирост заболеваемости. Правда есть и положительные моменты - темп прироста при этом уменьшился.

Что касается Алтайского края, то ситуация примерно такая же, как и по многим другим регионом страны: по данным на 1 октября этого года в крае за все время работы зарегистрирован 29351 случай заболевания ВИЧ-инфекцией. Из них в настоящий момент на Алтае проживает 20553 человека. Ежегодно у нас регистрируются около 2-2,5 тысяч новых случаев. При этом если до 2010 года прирост был более значим, то сейчас эта цифра несколько уменьшилась. И все же, по словам медиков, расслабляться не время.

- Особенности этой инфекции в том, что за весь период наблюдения было установлено, что болеют лица молодого, работоспособного, репродуктивного возраста. Однако в последние 2-3 года отмечаем такую особенность, что в эпидемиологический процесс нередко стали вовлекаться лица более старшего возраста, - говорит специалист.

При этом среди мужчин больных больше, правда преобладание над женским населением незначительное.

- Среди вариантов передачи ВИЧ в последние годы начинает преобладать половой путь. Раньше же, когда эта проблема только зарождалась, передача в основном происходила через внутривенные инъекции наркотиков, - поясняет Валерий Шевченко. – Это говорит о том, что проблема вышла за рамки узких ключевых рискованных групп и переходит в стадию проблемы для всей популяции. Это доказательство того, что от ВИЧ-инфекции никто не застрахован.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДомФото: Анна СЕМИНА

Терапия

Главная задача медиков, которую они себе поставили – это раннее выявление и ранняя терапия – начать лечить как можно раньше.

- Раннее начало терапии позволяет нашему пациенту комфортно и не потеряв качество жизни, прожить много лет. Это примерно столько же, сколько среднестатистически. Имея в арсенале вне необходимые препараты, наш пациент практически ничем не отличается от обычного гражданина. Помимо этого терапия позволяет добиться снижения вирусной нагрузки в состояние «ноль». Это автоматически ликвидирует сам факт источника заражения, как наш пациент. Проще говоря, он доживает до глубокой старости и при этом он не представляет эпидемиологической опасности как для близкого окружения, так и остальных, - говорит инфекционист.

Кстати, стоит отметить, что все лекарства, которые предоставляются больному ВИЧ, абсолютно бесплатны и имеются в наличии в фондах Алтайского края. Да, по словам того же Валерия Шевченко пару лет назад на рубеже конца одного и начала нового года были сбои в поставке, но это не критично. Даже пара месяцев никак не отразится на состоянии больного. Тем более, что в наличии есть препараты, которые являются альтернативой. Так что в этом плане беспокоиться не стоит.

Кто в группе риска?

Согласно последний статистике, круг тех, кому следует сдать тест на ВИЧ постепенно расширяется. Как было сказано ранее, теперь не только наркоманы в зоне риска, но и те люди, у которых были незащищенные или случайные связи. Впрочем, расслабляться не стоит тем, кто ходит в салоны красоты. Если вы делаете процедуры, связанные с травматизацией кожных покровов, то это тоже фактор. К ним относятся:

- пирсинг,

- татуировки,

- перманентный татуаж,

- маникюр и педикюр.

Еще одна особенность ВИЧ заключается в том, что он может находиться в организме и никак себя не проявлять десятилетиями. Это не банальная простуда, которую можно узнать по температуре или насморку. А вот когда инфекция уже начнет показывать себя, тогда лечение будет уже сложным.

- Даже люди, которым ставят диагноз не сразу верят в него. Они думают, что с ними такого не могло произойти. Им надо время чтобы осознать это и это нормально, - говорит Мария Егорова, заведующая отделом профилактики КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». – Кому-то надо полгода, а кто-то сразу приходит с паспортом и оформляется.

При этом тех, кто отказывался от лечения в крае нет.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДомФото: Анна СЕМИНА

Где провериться?

В эти дни в Алтайском крае проходят акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Сдать анализы можно по следующим адресам:

1 декабря

КГАУ «Краевой дворец молодёжи»: ул. Юрина, 204в с 17.00 до 19.00.

3 декабря

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта: ул. Профинтерна, 14 с 14.00 до 16.00.

В Бийске

С 1 ноября по 28 декабря

Каждую среду и пятницу по адресу: ул. Горно-Алтайская, 66 с 9.00 до 12.00.

В Рубцовске

С 4 по 6 декабря

КГБУЗ «Клинико-диагностический центр, г. Рубцовск»: с 12.30 до 14.30 (ежедневно).