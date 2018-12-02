Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Барнауле: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Горки в главном снежном городке

Где: пл. Сахарова.

Часы работы: с 29 декабря круглосуточно до середины января

Цена: бесплатно.

В этом году в главном новогоднем городке Барнаула - на пл. Сахарова – сделают четыре маленькие горки и одну большую. В эти конструкции встроят подсветку, поэтому в темное время суток они будут переливаться огнями. Кататься можно со своим инвентарем без ограничения по времени и совершенно бесплатно.

К тому же там планируют установить детские ледовые аттракционы — небольшие препятствия в виде перепадов высот из ледяных блоков.

Детская трасса на «Авальмане»

Где: ул. Абаканская 3 г, тел. 684-620, 717-581

Часы работы: ежедневно: с 13:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные

Цена: прокат «бубликов» - 300 руб/час, прокат двухместных «бубликов» - 350 руб/час, трехместного «банана» - 400 руб/час. Со своим инвентарем нельзя до 8 декабря (пока не введут цену за вход без инвентаря).

Барнаульцы утверждают, что именно здесь находится самая большая в городе и захватывающая дух горка. Помимо бубликов и бананов, с нее можно покататься и на лыжах.

Горка-ледянка от дедушки Славы

Где: улица Вербная, напротив дома № 5, на берегу реки Барнаулка

Часы работы: круглосуточно

Цена: бесплатно

Эту горку для ребятни каждый год возводит барнаулец Вячеслав Замышляев, поэтому ее называют горкой-ледянкой от дедушки Славы. Сюда приезжают кататься целыми семьями. Кстати, неподалеку есть удобное место для парковки. Кататься можно бесплатно хоть целый день. Прошлой зимой там работал платный прокат ледянок. Возможно, что будет и этой. Но лучше приезжать со своими ледянками и плюшками.

Тюбинговая горка «Ватрушка»

Где: Парк активного отдыха «Экстрим» пр. Ленина, 152д. Тел. 39-03-10.

Часы работы: в будние дни с 14.00 до 21.00, в выходные с 9.00 до 21.00.

Цена: 100 руб. – 30 минут с прокатом инвентаря, 150 руб. – 1 час с прокатом инвентаря, 100 руб. на весь день - со своим инвентарем.

Высота большой тюбинговой горки - шесть метров, длина ската - 70 метров. Горка деревянная с ледяным покрытием, оборудована бортиками безопасности. Прокатиться с нее можно на специальных тюбингах – «ватрушках». Катание на ледянках запрещено.

Тюбинговая горка

Где: парк «Арлекино», ул. Г.Исакова, 149А, тел. 60-28-26

Часы работы: в будние дни с 12 до 22 часов, в выходные с 10 до 23 часов

Цена: пока не известна

Деревянная конструкция высотой примерно 4,5 метра еще не залита, но это произойдет в ближайшее время. На ней можно будет покататься только на прокатном инвентаре, со своим нельзя. Стоимость аренды тюбингов станет известна, когда зальют горку.

Горка в парке «Центральный»

Где: пр. Социалистический, 11

Часы работы: с 10 до 19 часов ежедневно

Цена: прокат «ватрушек» - 90 руб/час

Горка небольшая – высотой примерно два метра, длина ската – около 10 метров. В основном, ребятня туда приходит со своими ледянками – в этом случае кататься можно бесплатно и не ограничено по времени.

Бесплатные горки в районных снежных городках

Небольшие горки также появятся в районных снежных городках (обычно их обустраивают во второй половине декабря, ближе к Новому году). Покататься на них можно будет бесплатно. Адреса:

- Октябрьский район: пр. Ленина, 152.

- Центральный район: пос. Южный на улице Чайковского, 21.

- Индустриальный район: парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" (улица Энтузиастов, 10а).

- Ленинский район: площадь Мира (улица Георгия Исакова, 213).

Напомним, что в Железнодорожном районе находится главный снежный городок на пл. Сахарова.