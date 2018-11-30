Магнитная буря 1-2 декабря 2018 года: барнаульцам помогут прогулки по лесу и чай из трав

В первые дни календарной зимы, 1 и 2 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. Как правило, в такие дни себя плохо чувствуют метеозависимые люди. Мы расскажем, как облегчить свои мучения, не прибегая к лекарствам.

Гипертоникам – спокойствие

Чаще всего недомогание во время магнитных бурь испытывают люди пожилого возврата – у них наблюдаются проблемы с сердечно сосудистой системой, скачет давление, и проявляются хронические заболевания.

– Особенно чувствительны к климатическим и температурным перепадам страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями – ишемия сердца, гипертония, сердечная недостаточность, аритмия. Раньше остальных изменения в погоде могут почувствовать и люди с болезнями опорно-двигательного аппарата, – подчеркивает главврач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Но плохо в магнитную бурю себя чувствовать могут не только пожилые люди, но также беременные женщины и новорожденные.

Спорт поможет

Справиться с недомоганием поможет спорт, но не интенсивный, как фитнес или бег, а спокойный и умеренный.

– Медитация и занятие йогой могут помочь от многих душевных и физических заболеваний, в том числе вызванных магнитными бурями. Однако это – не таблетка от панацеи, заниматься такими практиками нужно регулярно, лишь тогда они помогут метеочувствиельным людям комфортно перенести изменения в атмосфере Земли, – рассказала инструктор йоги и пилатеса Ирина Лучинина.

Заменить йогу и медитацию можно неспешной прогулкой по зимнему лесу. Многочисленные исследования показали, что такой вид отдыха снижает уровень стресса и тревожности, нормализует кровяное давление, насыщает мозг и тело кислородом.

Во время недомогания можно заварить чай из таких трав, как мята, иван-чай, мелисса или ромашка. Либо добавить в чай тертый имбирь, кусочек лимона и чайную ложку меда. Из рациона важно исключить алкоголь, жирную и острую пищу. Особое внимание необходимо уделить сну – не менее восьми часов в сутки.