Пособия, выплаты и льготы - в один клик

В Барнауле состоялся круглый стол, посвящённый цифровизации системы социального страхования. Цифровые технологии приходят во все сферы нашей жизни, социальная – не исключение. На сегодняшний день россиянам доступны более 15 тысяч различных социальных услуг и мер. Многие из них можно оформить, не выходя из дома. Интернет-сервисы избавляют граждан от необходимости выполнять функции курьера - носить документы из одной организации в другую.

- Одним из важных сервисов с точки зрения взаимодействия субъектов страхования являются личные кабинеты на сайте Фонда, - говорит управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова. – Этот ресурс содержит всю информацию о пособиях, прямых выплатах, начислениях на основании электронного листка нетрудоспособности, сведения о программах реабилитации, заявках на технические средства реабилитации. Здесь же представлен калькулятор расчета пособий.

Одним из самых динамично развивающихся цифровых проектов Фонда является «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). На территории Алтайского края данный проект стартовал 1 июля 2017 года. На сегодняшний день выдано уже более 26 тысяч электронных больничных.

- У нас была возможность сразу запустить сервис ЭЛН, так как каждое рабочее место врача оснащено компьютером, - говорит главный врач КГУБЗ «Городская поликлиника № 9 г. Барнаул» Инна Анисимова. – На старте проекта время оформления больничного составило 7 минут. «Это долго!» - решили мы и, проведя ряд технических усовершенствований, сократили время до 2 минут. Для пациента очевидное преимущество – не нужно ходить из кабинета в кабинет, стоять несколько раз в очереди и в случае потери бумажного документа снова возвращаться в медучреждение. Теперь за несколько минут электронный больничный оказывается у работодателя. Кстати, врачам тоже удобен этот сервис, так как он позволяет отказаться от бумажного документооборота.

В этом году региональное отделение Фонда приступило к реализации пилотного проекта «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов». Его цель - улучшить информированность родителей детей-инвалидов, повысить качество оказываемых услуг по обеспечению детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Узнать о предстоящих в крае закупках ТСР до официальной публикации их на сайте госзакупок и оставить свои комментарии к техническому заданию можно при помощи другого электронного сервиса ФСС – «Открытый контракт».

Некоторые цифровые проекты социальной сферы реализуются в сотрудничестве с другими организациями. Например, в крае с сентября 2018 года Фонд социального страхования РФ и ОАО «РЖД» реализуют совместный проект по выдаче электронных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

- Проект позволяет оформить проездной документ, не выходя из дома. А если и придется обращаться в кассу РЖД, будет достаточно документа, удостоверяющего личность - вся остальная информация содержится в базе РЖД, что значительно экономит время граждан и упрощает процедуру получения билетов, - поясняет начальник отдела социальных программ алтайского отделения Фонда социального страхования РФ Алла Французова.

ОТВЕТЬ, АЛИСА!...

В Санкт-Петербурге Фонд в тестовом режиме запустил два полезных приложения для мобильных телефонов – «Социальный навигатор» и голосовой помощник на базе сервиса Яндекс «Алиса». Общаясь через приложение с искусственным интеллектом, можно моментально получить ответы на вопросы о различных социальных программах Фонда. А через «Социальный навигатор» – даже рассчитать примерный размер пособия. В скором времени этот сервис смогут использовать и жители Алтайского края.

Председатель Алтайской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Сафронова посетовала, что электронные сервисы, конечно, облегчают жизнь инвалидам. Но для края по-прежнему актуальны проблемы доступа к широкополосному интернету и качественной мобильной связи и наличия у людей с ограниченными возможностями смартфонов для их использования. В свою очередь, управляющий региональным отделением Татьяна Петрова отметила, что в Фонде уже поднят вопрос о внесении мобильных телефонов в список технических средств реабилитации, которые инвалиды смогут получать за счет бюджетных средств.