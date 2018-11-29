Электронный больничный: удобно и пациенту, и врачу

В Барнауле состоялся круглый стол, посвящённый цифровизации системы социального страхования.

Одним из самых динамично развивающихся цифровых проектов Фонда является «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). На территории Алтайского края данный проект стартовал 1 июля 2017 года.

- На сегодняшний день выдано уже более 26 тысяч электронных больничных. При этом сервис постоянно модернизируется: он интегрирован в проект «Прямые выплаты», который, в свою очередь, связан с инструментом национальной платёжной системы картой «Мир», - рассказала управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.

Интересный факт: если на выдачу первых 10 тысяч ЭЛН в нашем регионе ушло 13 месяцев, то следующие 10 тысяч электронных листков медицинские учреждения края выдали всего за 2,5 месяца. Следовательно, и застрахованные, и страхователи видят в новом электронном сервисе преимущества.

- В Алтайском крае участниками проекта со стороны медицинских организаций в настоящее время являются 140 медучреждений, что составляет 63% от их общего числа. Из них 127 - бюджетные медицинские организации, 14 - частной формы собственности, - поясняет начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда Екатерина Степанова. - Среди лидеров по выдаче электронных листков нетрудоспособности – Рубцовская городская больница №2 , Тальменская ЦРБ, Славгородская ЦРБ и КГУБЗ «Городская поликлиника № 9 г. Барнаул». Среди частных медицинских организаций наибольшее число ЭЛН выдано клиниками «Здоровье» и «Добрый доктор».

Барнаульская Городская поликлиника № 9 перешла на электронный больничный с момента запуска в крае проекта. За это время сервис оценили как пациенты, так и врачи.

- У нас была возможность сразу запустить сервис ЭЛН, так как каждое рабочее место врача оснащено компьютером, - говорит главный врач КГУБЗ «Городская поликлиника № 9 г. Барнаул» Инна Анисимова. – На старте проекта время оформления больничного составило 7 минут. «Это долго!» - решили мы и, проведя ряд технических усовершенствований, сократили время до 2 минут. Для пациента очевидное преимущество – не нужно ходить из кабинета в кабинет, стоять несколько раз в очереди и в случае потери бумажного документа снова возвращаться в медучреждение. Теперь за несколько минут электронный больничный оказывается у работодателя. Врачам тоже удобен этот сервис, так как он позволяет отказаться от бумажного документооборота. Кстати, наши врачи уходят на больничный только по ЭЛН. Эту систему мы, как работодатели, применяем у себя в организации, что очень удобно.